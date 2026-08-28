Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 81 năm Quốc khánh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước 08/09/2026 06:43 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia người Việt tại Nga là lực lượng tiên phong kết nối các sáng kiến hợp tác mới; các doanh nhân là những hạt nhân kết nối doanh nghiệp hai nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm 07/09/2026 19:13 Tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn.

Báo và PTTH Hà Tĩnh trao Huân chương Lao động, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 cá nhân 07/09/2026 11:05 Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tinh thần cho các thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 05/09/2026 20:24 Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026).

Thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ 3 trường học ở phường Nam Hồng Lĩnh 04/09/2026 10:47 Các trường học ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hoàn thành việc thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ, góp phần kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo trong trường học.

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú 04/09/2026 10:36 Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Hơn 51 nghìn đại biểu Hà Tĩnh tham gia học tập, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị 03/09/2026 15:56 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh có hơn 970 điểm cầu, điểm theo dõi trực tiếp trong tỉnh với hơn 51.000 đại biểu tham gia học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị 03/09/2026 13:00 Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị 03/09/2026 05:16 Từ 8h sáng nay, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống 02/09/2026 15:00 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình 02/09/2026 10:36 Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa” 31/08/2026 12:00 Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng 31/08/2026 05:05 Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn 29/08/2026 10:41 Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo 29/08/2026 05:20 Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.

Biến nhận thức thành hành động cụ thể trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp 28/08/2026 15:20 Sáng 28/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Nghị quyết số 02 NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của trung ương, của tỉnh.

Những yêu cầu đặc biệt của Bộ Chính trị trong bảo vệ cán bộ dám đổi mới 28/08/2026 08:02 Yêu cầu phân định giữa đổi mới và vi phạm, Bộ Chính trị quán triệt kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng danh nghĩa đổi mới, sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh 28/08/2026 07:25 Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Đan Hải 27/08/2026 17:11 Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Tùng Lộc 27/08/2026 16:03 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với đồng chí Bùi Thị Thuẩn khi đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên 27/08/2026 09:42 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc 27/08/2026 09:27 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở Kim Hoa 26/08/2026 16:49 Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của đồng chí Nguyễn Quế, niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) và gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Mục tiêu của giáo dục không phải điểm số" 25/08/2026 14:58 Không phải điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà mục tiêu cuối cùng của giáo dục, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là giáo dục được những con người như thế nào.

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn 25/08/2026 08:26 Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.

Trường Chính trị Trần Phú bàn giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt các phường 23/08/2026 12:20 25 tham luận trình bày tại hội thảo đưa ra các giải pháp về nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt các phường ở Hà Tĩnh để đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và chính quyền địa phương hiệu quả.

2.370 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp 2/9 23/08/2026 12:20 Dịp Quốc khánh 2/9/2026, Hà Tĩnh có 2.370 đảng viên được trao, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 6 đảng viên được Trung ương trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Thành Sen trao Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9 21/08/2026 16:21 Dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 745 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được trao Huy hiệu Đảng.

Bố trí nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp: Địa điểm cũ, tinh thần mới 21/08/2026 13:36 Giải bài toán về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ ở đầu tư, nâng cấp mà trước hết là ở lựa chọn phù hợp điểm sinh hoạt, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.