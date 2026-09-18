Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành phố. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.

Tại phường Hoành Sơn, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động trong Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, cấp ủy địa phương đang chủ động tiếp cận, lựa chọn những DN có đủ điều kiện để phát triển tổ chức đảng. Trên địa bàn phường hiện có khoảng 400 DN đang hoạt động. Đảng ủy phường đã làm việc với Hội DN phường Hoành Sơn và một số DN đủ điều kiện để xúc tiến thành lập chi bộ hội.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

﻿ Trên địa bàn phường Hoành Sơn hiện có khoảng 400 doanh nghiệp đang hoạt động.

ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐỒNG THUẬN THÀNH LẬP TỔ CHỨC ĐẢNG, CẦN LÀM RÕ TỔ CHỨC ĐẢNG MANG LẠI GIÁ TRỊ THIẾT THỰC GÌ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG. Ông Nguyễn Quốc Hương - Bí thư Đảng ủy phường Hoành Sơn

Ông Nguyễn Quốc Hương - Bí thư Đảng ủy phường Hoành Sơn chia sẻ: “Để DN đồng thuận thành lập tổ chức đảng thì cần làm rõ tổ chức đảng mang lại giá trị thiết thực gì cho DN và người lao động (NLĐ). Cùng với đó, đưa người đứng đầu một số DN tham gia BCH Đảng bộ phường và cấp ủy địa phương sẽ quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để DN phát triển. Đặc biệt, phường sẽ tăng cường kết nối DN địa phương với các DN, nhà đầu tư lớn đang triển khai dự án tại KKT Vũng Áng, tạo cơ hội để DN trên địa bàn tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường sẽ đồng hành, hỗ trợ DN trong xây dựng Đảng, phát triển đảng viên”.

Toàn cảnh góc trung tâm phường Hoành Sơn.

Từ sự vận động, đồng hành của cấp ủy địa phương, Công ty TNHH Phú Thái Tuấn (phường Hoành Sơn) đang tính đến việc thành lập tổ chức đảng. Ông Nguyễn Nhật Văn - Giám đốc công ty cho biết: “Trước đây, DN chỉ có 1 đảng viên, đến nay đã có 3 đảng viên, đủ điều kiện thành lập chi bộ. DN mong muốn được hướng dẫn về thủ tục thành lập chi bộ và khi có chi bộ sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cấp ủy, từ đó tạo thuận lợi trong công tác phát triển đảng viên”.

﻿ Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh hiện có 12 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương và đơn vị khác.

Tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh, sau 5 năm thành lập, DN đang rà soát đội ngũ đảng viên và tính toán thành lập chi bộ. Ông Trần Bảo Khánh - Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết, DN thành lập năm 2021 và thời gian qua tập trung ổn định SXKD. Hiện, xí nghiệp có 12 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương và đơn vị khác. Qua rà soát, DN nhận thấy việc thành lập tổ chức đảng sẽ tạo thuận lợi hơn cho đảng viên trong sinh hoạt, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để những quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trong khi đó, tại Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh, tổ chức đảng cũng đang được củng cố, mở rộng gắn với quá trình phát triển của DN. Theo ông Lê Quang Hòa - Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty, chi bộ hiện có 33 đảng viên và đang hoàn tất các thủ tục để chuyển thành đảng bộ. Đặc biệt, việc mở rộng lĩnh vực hoạt động sang giáo dục THPT, đưa Trường THPT Nguyễn Trọng Bình vào sử dụng trong năm học 2026-2027 đang mở ra dư địa mới cho công tác phát triển đảng viên. Dự kiến, đến năm 2027, DN sẽ có trên 40 đảng viên và đến năm 2030 tăng lên 80 đảng viên.

Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh đã có nhiều cách làm hay để tạo động lực cho người lao động phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong ảnh: Khu vực để sổ ghi chép của đảng viên công ty.

Từ những DN đang chuẩn bị thành lập chi bộ đến DN đã có tổ chức đảng và tính toán phát triển thành đảng bộ cho thấy, một số DN ngoài nhà nước đã bắt đầu chủ động hơn với công tác xây dựng Đảng. Song, để tinh thần này lan tỏa, bên cạnh sự đồng hành, hướng dẫn, cấp ủy địa phương cần nghiên cứu những cơ chế hỗ trợ phù hợp, có tính ưu tiên đối với DN có tổ chức đảng.

NHỮNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CHÍNH ĐÁNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN PHẢI ĐƯỢC CẤP TRÊN TIẾP THU, PHẢN HỒI VÀ XỬ LÝ HIỆU QUẢ. ĐỒNG THỜI, BAN GIÁM ĐỐC DN CẦN CÓ SỰ HỖ TRỢ, KHÍCH LỆ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN”. Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh cho rằng: “Để tổ chức đảng phát triển trong KKT Vũng Áng, cần có những cơ chế, chính sách cụ thể, đặc thù đối với DN. Đặc biệt, DN có tổ chức đảng phải có tiếng nói; những phản ánh, kiến nghị chính đáng của tổ chức đảng, đảng viên phải được cấp trên tiếp thu, phản hồi và xử lý hiệu quả. Đồng thời, ban giám đốc DN cần có sự hỗ trợ, khích lệ đối với đảng viên”.

Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh tổ chức điểm cầu tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Nghị quyết số 02 NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của trung ương, của tỉnh.

Thực tế ở một số tỉnh, thành cho thấy, khi tổ chức đảng được đặt trong một cơ chế tổ chức phù hợp với khu công nghiệp, KKT, công tác phát triển Đảng sẽ đạt kết quả khả quan. Hiện nay, một số địa phương đang phát triển tổ chức đảng theo mô hình chi bộ DN trực thuộc đảng bộ ban quản lý KKT. Thành phố Hải Phòng là ví dụ về áp dụng mô hình này. Đảng bộ Ban Quản lý KKT Hải Phòng hiện có hơn 1.300 đảng viên, sinh hoạt tại 5 đảng bộ bộ phận và 65 chi bộ trực thuộc. Trong đó, hơn 92% số đảng viên là cán bộ, công nhân, NLĐ trực tiếp tại các DN trong khu công nghiệp, KKT. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Ban Quản lý KKT Hải Phòng đã thành lập 13 tổ chức đảng tại các DN, đạt 108% chỉ tiêu cả năm; kết nạp 118 đảng viên mới, đạt 54% chỉ tiêu, trong đó 93,1% thuộc các DN.

Đây cũng là gợi mở đối với KKT Vũng Áng trong quá trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng tại DN, trước hết là nghiên cứu mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động hiệu quả trong KKT.

Tại Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, công tác phát triển đảng viên được gắn với chủ động tạo nguồn ngay từ cơ sở. Đảng bộ hiện có 7 chi bộ, 142 đảng viên trên tổng số gần 400 lao động. Hằng năm, đơn vị đều đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên ở mức 120-200%. Năm 2026, Đảng bộ được giao kết nạp 6 đảng viên; trong quý I đã kết nạp 3 đảng viên và đến nay có 9 hồ sơ được gửi đề nghị xem xét kết nạp. Ông Thái Văn Quang - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc công ty cho biết: “Nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch phát triển đảng viên được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho từng ủy viên BCH Đảng bộ. Hằng năm, đảng ủy và các chi bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển Đảng phù hợp với thực tế đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên phát hiện, bồi dưỡng nguồn, giới thiệu đoàn viên, quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”.

Hằng năm, Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đều đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên ở mức 120 - 200%.

TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP KHÔNG THỂ CHỜ NGUỒN “ĐẾN” MÀ CẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN VÀ CÓ KẾ HOẠCH. NGUỒN PHẢI ĐƯỢC PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG TỪ NHỮNG NLĐ CÓ NĂNG LỰC, UY TÍN, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM VÀ Ý THỨC PHẤN ĐẤU.

Từ cách làm của Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, có thể thấy, tạo nguồn phát triển đảng viên trong DN không thể chờ nguồn “đến” mà cần được thực hiện thường xuyên và có kế hoạch. Nguồn phải được phát hiện, bồi dưỡng từ những NLĐ có năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm và ý thức phấn đấu. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong tập hợp, phát hiện quần chúng ưu tú, tạo môi trường để họ rèn luyện, trưởng thành và đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chi bộ Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên.

Nhằm tạo động lực cho quần chúng vào Đảng, nhiều DN đã có “cách làm hay”. Tại Công ty CP Môi trường đô thị Kỳ Anh, ở một số vị trí quản lý, tổ trưởng, yêu cầu đảng viên được đặt ra như một tiêu chí; DN cũng có những chính sách phúc lợi, khen thưởng khác nhau giữa đảng viên và quần chúng. Những cách làm cụ thể như vậy sẽ tạo động lực để NLĐ nhìn thấy giá trị của việc phấn đấu, lợi ích khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, những cách làm này chưa nhiều, cần có cơ chế nhân rộng hơn trong môi trường DN.

Để công tác phát triển đảng viên trong KKT Vũng Áng ngày càng đạt nhiều kết quả, việc tạo nguồn còn cần sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, tổ chức đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, nhất là tại các địa phương nơi NLĐ sinh sống. Đặc biệt, trong bối cảnh KKT Vũng Áng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, thị trường lao động chuyển biến rõ nét, việc nhìn nhận nhân tố, bồi dưỡng để nhân tố đó được đứng vào hàng ngũ của Đảng là rất cần thiết. Thực tế sôi động tại KKT đòi hỏi, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên phải được triển khai từ sớm, ngay từ quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; đồng thời, quan tâm lực lượng thanh niên, NLĐ tại địa phương đang làm việc tại các DN trong KKT. Đây là hướng đi có ý nghĩa lâu dài, vừa chủ động chuẩn bị nguồn kết nạp, vừa gắn công tác xây dựng Đảng với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của KKT Vũng Áng.

﻿ ﻿ Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức Lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Bà Trần Thị Thanh Hoa - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Sông Trí cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tăng cường các giải pháp phát triển đảng viên; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, trong đó quan tâm nhiều hơn đến những học sinh trường THPT có thành tích học tập tốt, có ý thức rèn luyện, tinh thần trách nhiệm vì tập thể; sâu sát, nắm bắt tình hình thanh niên sau tốt nghiệp đại học, nhất là những người trở về làm việc tại các DN trên địa bàn. Cùng đó, phối hợp với DN trong việc theo dõi, bồi dưỡng, tạo thuận lợi cho quần chúng ưu tú có điều kiện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Công tác phát triển tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong DN thường xuyên được Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo qua nhiều nhiệm kỳ. Đặc biệt, Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong khu vực này.

Theo Báo cáo số 495-BC/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, tính đến ngày 31/8/2025, toàn Đảng có 8.561 tổ chức cơ sở đảng trong khối DN; trong đó có 4.597 tổ chức cơ sở đảng và 138.575 đảng viên thuộc khu vực ngoài nhà nước. Giai đoạn từ năm 2021 đến ngày 31/8/2024, toàn Đảng kết nạp 1.907 chủ DN tư nhân vào Đảng. Những con số này cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong DN đã có bước tiến, song khoảng trống vẫn còn lớn, nhất là tại những khu công nghiệp, khu chế xuất và DN 100% vốn nước ngoài.

﻿ ﻿ Ngày 26/3/2026, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới”. Ảnh: Báo Nhân dân.

Trước những khó khăn chung trên cả nước về công tác phát triển đảng viên trong DN, đặc biệt là DN ngoài khu vực nhà nước, ngày 26/3/2026, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển tổ chức Đảng trong các DN ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới”. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã thẳng thắn nêu lên nhiều vấn đề cần quan tâm như: số lượng DN chưa có tổ chức đảng còn lớn; tốc độ thành lập tổ chức đảng chưa theo kịp tốc độ gia tăng DN; nguồn phát triển đảng viên ở một số nơi hạn chế; lao động biến động, trong khi một bộ phận NLĐ trẻ ít quan tâm đến sinh hoạt chính trị…

﻿ Linh hoạt cách tổ chức sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu mô hình tổ đảng phù hợp với sản xuất là những giải pháp để phát triển đảng đối với doanh nghiệp khi người lao động làm việc theo ca kíp khác nhau.

Đáng chú ý, nhiều giải pháp được gợi mở tại hội thảo cũng là vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở KKT Vũng Áng: cần có cơ chế tổ chức sinh hoạt chi bộ linh hoạt theo tổ, ca, phân xưởng; ứng dụng nền tảng số để kết nối đảng viên; nghiên cứu mô hình tổ đảng phù hợp với sản xuất; tháo gỡ khó khăn trong xác minh lý lịch đối với công nhân, lao động xa nơi cư trú; bố trí các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp với thời gian làm việc của công nhân, kỹ thuật viên; xây dựng kế hoạch tạo nguồn theo từng nhóm đối tượng, từ chủ DN, cán bộ điều hành đến công nhân, NLĐ.

Dẫn chứng cho khó khăn được nêu tại hội thảo là vấn đề của anh Hồ Sỹ Quốc - quần chúng đang làm việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Anh Quốc chia sẻ: “Tôi mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng, song đặc thù tại DN FDI khối lượng công việc lớn nên việc sắp xếp thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng không dễ dàng. Thời gian học khá dài, tập trung trong các ngày làm việc, các thủ tục liên quan còn nhiều bước. Nếu có thể tổ chức học trực tuyến hoặc có hình thức linh hoạt hơn thì sẽ thuận lợi cho NLĐ có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng”.

Theo ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đối với khối DN, các thủ tục từ kết nạp, thẩm tra lý lịch, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng… đến sinh hoạt chi bộ cần xem xét nghiên cứu theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù công việc ở nhà máy, xí nghiệp. Đích đến là để NLĐ có nhiều cơ hội vào Đảng hơn và những đảng viên đang làm việc trong DN có điều kiện thuận lợi trong thực hiện chức trách của mình.

Ngày 9/8, Đoàn phường Vũng Áng ra mắt Đoàn cơ sở Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh. Ảnh: Sĩ Hoàng.

CÔNG TÁC TẠO NGUỒN PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN CHỦ ĐỘNG, THƯỜNG XUYÊN, TỪ VIỆC RÀ SOÁT, PHÁT HIỆN ĐẾN BỒI DƯỠNG NHÂN TỐ ĐỂ GIỚI THIỆU CHO ĐẢNG XEM XÉT, KẾT NẠP. Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Những gợi mở tại hội thảo cùng thực tiễn đặt ra ở KKT Vũng Áng và các tỉnh, thành là cơ sở để các cấp từ trung ương đến địa phương cùng DN nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong môi trường DN. Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho hay: “Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, chủ DN và NLĐ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong DN. Cùng với triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, cần có giải pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập tổ chức đảng tại những DN đủ điều kiện; đồng thời củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng đã thành lập, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đảng viên. Cùng với đó, công tác tạo nguồn phải được thực hiện chủ động, thường xuyên, từ việc rà soát, phát hiện đến bồi dưỡng nhân tố để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp”.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Như Dũng, Trung ương cần nghiên cứu cơ chế linh hoạt hơn trong quản lý và tổ chức sinh hoạt đối với chi bộ DN, tránh phát sinh những vướng mắc không cần thiết về thủ tục nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc của Đảng. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong các thủ tục, nghiệp vụ công tác Đảng để giảm thời gian, tạo thuận lợi cho tổ chức đảng và đảng viên trong DN.

Khi các dự án đang tiếp tục mở rộng, lực lượng lao động ngày càng tăng, yêu cầu phát triển đội ngũ đảng viên tại KKT Vũng Áng ngày càng trở nên cấp thiết. Ảnh: Đình Nhất.

Với KKT Vũng Áng, nơi các dự án công nghiệp tiếp tục mở rộng, lực lượng lao động ngày càng tăng, yêu cầu phát triển đội ngũ đảng viên ngày càng trở nên cấp thiết. Khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đoàn thể và cộng đồng DN, từng khâu trong công tác phát triển đảng viên sẽ được tháo gỡ, tạo chuyển biến tích cực. Qua đó, ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong DN; đóng góp ngày càng thiết thực vào mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

BÀI, ẢNH: MẠNH HÀ - THU PHƯƠNG - NGỌC LOAN

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ” Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.