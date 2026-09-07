Báo và PTTH Hà Tĩnh trao Huân chương Lao động, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 cá nhân

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 7/9, nhân kỷ niệm 70 năm Phát thanh Hà Tĩnh, 64 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu tiên và 35 năm Truyền hình Hà Tĩnh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho cán bộ, đảng viên. Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã lãnh đạo đơn vị đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả, lan toả, có tính định hướng về các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và của tỉnh.



Trong thành quả chung ấy có dấu ấn bền bỉ và sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của cơ quan. Bằng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề, các thế hệ Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Đinh Văn Thiềm - nguyên Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh.

Dịp kỷ niệm 70 năm Phát thanh Hà Tĩnh, 64 năm Báo Hà Tĩnh ra số đầu tiên và 35 năm Truyền hình Hà Tĩnh, đồng chí Đinh Văn Thiềm - nguyên Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo Quyết định số 613/QĐ-CTN ngày 4/5/2026.

Đồng chí Đinh Văn Thiềm (SN 1957) đảm nhận chức vụ Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh từ tháng 10/2010 - 2/2017. Trong quá trình công tác nói chung, đảm nhận vai trò lãnh đạo cơ quan nói riêng, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển, đổi mới của ngành phát thanh, truyền hình tỉnh nhà.

Cũng trong dịp này, 2 cá nhân của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng theo Quyết định số 420/QĐ-TU ngày 20/8/2026.

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các cá nhân.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy chúc mừng các cá nhân vinh dự được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước; đồng thời, chúc mừng và ghi nhận những thành tựu của tập thể cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh mong muốn cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực xây dựng tập thể vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh trong giai đoạn mới.