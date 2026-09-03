Mỗi nghị quyết phải được kiểm chứng bằng sản phẩm và hiệu quả thực tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. Ảnh: Hiền Hòa

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến hơn 970 điểm cầu, điểm theo dõi trực tiếp ở cơ sở với gần 51.500 đại biểu tham gia.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Mở đầu hội nghị, đại biểu đã theo dõi phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các chuyên đề về những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; chuyên đề về những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước nhấn mạnh điểm mới nổi bật trong Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là sự bổ sung thành tố "phương pháp Hồ Chí Minh".

Trong di sản Hồ Chí Minh, bốn thành tố không tồn tại biệt lập mà là một chỉnh thể vẹn toàn, thống nhất biện chứng, xuyên thấm lẫn nhau, tạo nên hệ giá trị cốt lõi và phương thức hành động mẫu mực của người cán bộ, đảng viên: Tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách; đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc để giữ vững định hướng tư tưởng; phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức vào đời sống; phong cách là sự biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ, đảng viên trong thực tiễn hằng ngày.

Nói cách khác: tư tưởng soi đường, đạo đức giữ gốc, phương pháp mở lối, phong cách nêu gương. Do đó, việc học tập và thực hành đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải triển khai đồng bộ, toàn diện, có hệ thống; kiên quyết khắc phục khuynh hướng phiến diện, xem nhẹ bất kỳ thành tố nào hoặc tách rời nhận thức lý luận với hành động thực tiễn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định phương châm xuyên suốt: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”. Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ. Thuyết phục là lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả là đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị.

Nghị quyết có 4 quan điểm chỉ đạo, trong đó có 3 điểm mới cần quán triệt sâu gồm: Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội; công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết nhằm mục tiêu khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi để phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dấn thân, dám đổi mới, sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung. Khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và bảo vệ cán bộ đúng người, đúng việc, đúng bản chất.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết xác định 4 quan điểm chỉ đạo và 3 mục tiêu, thể hiện rõ sự phát triển về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với tình hình mới. Trong đó, 4 quan điểm chỉ đạo tạo thành một chỉnh thể thống nhất: kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng; phương thức công tác phải chuyển từ vận động sang đồng hành, kiến tạo; đại đoàn kết là nền tảng; và cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh.

3 mục tiêu lớn gồm: xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, hội nhập tốt và giữ gìn bản sắc dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy nguồn lực của kiều bào; hoàn thiện thể chế và hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu.

Điểm cầu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Hội nghị cũng đã quán triệt các chuyên đề về những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý". Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, các văn kiện được quán triệt đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động. Tất cả đang cùng hướng tới nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Hội nghị không chỉ quán triệt mà mở ra giai đoạn quyết định về tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, giá trị của nghị quyết, chỉ thị không nằm ở việc ban hành thêm một chương trình hay kế hoạch, mà phải được kiểm chứng bằng khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến cụ thể trong đời sống và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, nắm vững những điểm mới, quán triệt đúng từng văn kiện và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất; tránh tình trạng mỗi văn kiện được triển khai theo một chương trình riêng biệt, thiếu liên kết. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, địa phương cần rà soát chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược và các văn kiện vừa được quán triệt; tích hợp nhiệm vụ, mục tiêu để triển khai.

Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn, đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất, mỗi nghị quyết, chỉ thị có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục phân tán nguồn lực. Việc tổ chức thực hiện phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị theo kết quả; một nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền và nguồn lực của quản trị rủi ro. Thể chế phải trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan phải sửa các quy định chồng chéo, lấp khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, hút nhân tài, phát huy nguồn lực.

Đại biểu phường Sông Trí tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Không phân cấp trên giấy. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nguồn lực lớn, cấp tỉnh bảo đảm điều kiện, cấp xã đủ điều kiện phục vụ Nhân dân. Đối với những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, có thể tổ chức thí điểm nhưng phải kiểm soát rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực và giới hạn rủi ro; thực hiện theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng.

Phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; không có nghĩa là miễn trừ trách nhiệm, mà là tạo điều kiện để cán bộ đổi mới đúng hướng, vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng đổi mới để vụ lợi, cố ý trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để tháo gỡ những điểm nghẽn, giảm chi phí, tránh mất cơ hội phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, coi tinh thần tiên phong, trách nhiệm, nêu gương và văn hóa thực thi là khâu quyết định để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đánh giá cán bộ phải dựa trên sản phẩm, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và uy tín, tín nhiệm của Nhân dân, không chỉ dựa vào hồ sơ, quá trình công tác. Người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động và quyết định cụ thể; gần dân, nắm chắc tình hình, đối thoại với cán bộ, người dân, doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó và chịu trách nhiệm đến cùng.

Đại biểu xã Nghi Xuân tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đối với việc tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải nhìn ở tầm tổng thể quốc gia, gắn phát triển vùng với phát triển du lịch và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Phát triển vùng không phải là phép cộng cơ học của các kế hoạch địa phương, mà phải dựa trên chức năng, lợi thế, khả năng liên kết và lan tỏa của từng không gian; tránh tình trạng địa phương nào cũng phát triển theo một cơ cấu giống nhau, cùng muốn có các khu công nghiệp, trung tâm tài chính hay các dự án mà không dựa trên lợi thế thực tế.

Các công trình liên vùng cần được triển khai trên tinh thần cùng bàn, cùng quyết định, cùng góp nguồn lực, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi; tập trung đầu tư công cho hạ tầng nền tảng, hạ tầng số, khoa học - công nghệ và những công trình có khả năng tạo sức lan tỏa. Phát triển vùng phải gắn kết hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, qua đó nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu của từng vùng và của nền kinh tế.

Về phát triển du lịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, du lịch phải được đặt trong chiến lược phát triển đất nước và không gian kinh tế vùng, trở thành một động lực tăng trưởng mới; chuyển mạnh từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Trong đó, cần khai thác hiệu quả giá trị văn hóa, bản sắc, trải nghiệm; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, quản trị điểm đến, nhân lực, dữ liệu. Phát triển sản phẩm du lịch phải có sự liên kết, doanh nghiệp tiên phong, Nhân dân là chủ thể và không đánh đổi di sản, bản sắc văn hóa, môi trường lấy tăng trưởng trước mắt.

Đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực chiến lược và cầu nối với thế giới. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần chuyển mạnh từ vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế để kiều bào tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp cần chủ động kết nối, thu hút chuyên gia, công nghệ, vốn, thị trường; hoàn thiện cơ sở dữ liệu và mạng lưới người Việt Nam toàn cầu; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của kiều bào, nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân, giữ gìn bản sắc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về công tác tư tưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ theo phương châm “chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả”, lấy chuyển biến nhận thức, hành động và niềm tin của Nhân dân làm thước đo. Công tác tư tưởng phải đi trước để định hướng, đi cùng để tổ chức thực tiễn và tiếp tục được củng cố sau thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, dễ hiểu, tăng cường giải thích, đối thoại và lắng nghe; chủ động cung cấp thông tin đối với những vấn đề lớn, giúp người dân có khả năng kiểm chứng và tự bảo vệ trước thông tin sai lệch. Dữ liệu, công nghệ và các công cụ số phải được sử dụng để kiểm chứng, dự báo, cảnh báo, nhưng công nghệ không thể thay thế trách nhiệm của con người trong công tác tư tưởng.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành từ đầu và trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20”. Các văn kiện đã rõ chủ trương, mục tiêu và chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển thành những nhiệm vụ cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có sản phẩm; được kiểm chứng bằng dữ liệu và hiệu quả thực tế; qua đó làm cho đất nước mạnh hơn, Nhân dân sống tốt hơn và niềm tin của Nhân dân ngày càng vững chắc hơn.