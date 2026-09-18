Hà Tĩnh công bố thí điểm thành lập 2 đảng bộ, kiện toàn các tổ chức Đảng

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 18/9, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến công bố các quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh, Đảng bộ MTTQ, các tổ chức đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; kiện toàn tổ chức Đảng theo quy định số 208-QĐ-TW ngày 26/7/2026 của BCH Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng; đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định chuyển 73 đảng bộ là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh; thí điểm thành lập: Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy; Chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư của Đảng bộ HĐND tỉnh; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định tại hội nghị.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy. Đảng bộ HĐND tỉnh gồm 4 tổ chức đảng trực thuộc và 49 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí; chỉ định đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy. Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm 16 tổ chức đảng trực thuộc và 268 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 3 đồng chí.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đồng chí Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân công, bổ nhiệm đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, phân công, bổ nhiệm 4 đồng chí giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Đặng Thị Quỳnh Diệp, Bùi Quang Hoàn, Lê Văn Khánh, Nguyễn Trọng Tứ; trong đó, đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp được chỉ định giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập 2 Đảng bộ; kiện toàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; chuyển 73 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh là bước cụ thể hóa chủ trương của trung ương về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Quy định số 208 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Việc kiện toàn, sắp xếp lần này không chỉ thay đổi mô hình tổ chức, tên gọi, mà quan trọng hơn là phải tạo chuyển biến thực chất về phương thức lãnh đạo và chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; khắc phục chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đối với 2 Đảng bộ được thí điểm thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất trước mắt giữ ổn định tổ chức, nhân sự hiện có; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định, hướng dẫn hiện hành cho đến khi trung ương ban hành quy định mới. Đây là mô hình tổ chức mới, vì vậy các cấp ủy cần sớm xác lập phương thức lãnh đạo và mối quan hệ công tác phù hợp; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm lãnh đạo trực tiếp, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Việc chuyển 73 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh là bước cụ thể hóa Quy định số 208 và các kế hoạch của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; qua đó kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đề nghị các Đảng ủy, tổ chức đảng được kiện toàn, thành lập mới phải khẩn trương ổn định tổ chức; kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình mới; rà soát, xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cấp ủy viên. Việc phân công phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Về tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh khẩn trương tiếp nhận và tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quyết định, kế hoạch chuyển giao và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Việc bàn giao, tiếp nhận phải đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu, chương trình, đề án và nhiệm vụ đang triển khai; xác định rõ đầu mối, tiến độ, trách nhiệm tiếp tục thực hiện; bảo đảm công tác dân vận liên tục, thông suốt, không để trống nhiệm vụ, trống địa bàn.

Khẩn trương xây dựng cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy và cơ quan liên quan, bảo đảm công tác dân vận được triển khai đồng bộ, xuyên suốt. Thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở; kịp thời tham mưu giải quyết các kiến nghị, phản ánh chính đáng của Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi đổi tên và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận, phải nhanh chóng ổn định tổ chức; rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác tuyên giáo, định hướng tư tưởng, thông tin, tuyên truyền và giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai liên tục, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, bảo đảm sự gắn kết giữa công tác tuyên giáo và công tác dân vận.

Các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy, giữ chức vụ chủ chốt của các tổ chức đảng được kiện toàn, thành lập mới phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, chủ động, sáng tạo; bắt tay ngay vào công việc; giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là tại các cơ quan, đơn vị có thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức đảng trực thuộc theo đúng Quy định số 208 và hướng dẫn của Trung ương. Đối với cấp xã, thực hiện kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ các cơ quan Đảng và đảng bộ UBND cấp xã; thành lập các tổ chức đảng mới theo quy định; đồng thời chuyển giao, tiếp nhận đầy đủ tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, tài chính, tài sản, con dấu và cơ sở dữ liệu đảng viên, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng về Đảng ủy MTTQ kịp thời, chặt chẽ, đúng Kế hoạch số 126, ngày 14/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định rõ đầu mối tiếp nhận, phân công cán bộ phụ trách; bảo đảm việc nắm tình hình Nhân dân và các nhiệm vụ công tác dân vận được thực hiện thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc bàn giao tại các xã, phường.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề phát sinh liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, thẩm quyền và mối quan hệ công tác.