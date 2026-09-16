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Chính trị

Chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai tại vùng kinh tế trọng điểm

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đặt an toàn tính mạng con người lên hàng đầu.

Chiều 16/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đi kiểm tra hiện trường tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống ngập úng cho Khu kinh tế Vũng Áng.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nghe báo cáo phương án tiêu thoát nước của Khu Công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.
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Kiểm tra thực địa khu vực thoát nước của Khu Công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đến kiểm tra thực tế hệ thống tiêu thoát lũ tại TDP Hải Thanh (phường Sông Trí), các hệ thống cống, mương tiêu thoát tại TDP Cảnh Trường (phường Vũng Áng), hệ thống kênh tiêu thoát nước của Khu Công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh và kênh thoát nước tạm của Cảng Quốc tế Sơn Dương (phường Vũng Áng).

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Kiểm tra khả năng tiêu thoát nước tại TDP Cảnh Trường, phường Vũng Áng.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, hiện nay, chủ đầu tư các dự án đang triển khai trên địa bàn phường Vũng Áng đã bố trí tổng thể mặt bằng công trường khoa học, đảm bảo quá trình thi công không ảnh hưởng đến các dòng chảy trên các luồng lạch tiêu thoát nước tự nhiên hiện trạng. Đồng thời, bố trí bơm tiêu chủ động khi cần thiết nhằm rút ngắn thời gian ngập úng; phân vùng thi công, kết hợp san lấp mặt bằng với tạo đê quây, mương thu nước mưa nhằm ngăn nước từ sông Quyền chảy tràn vào khu dân cư.

Cùng với đó, chính quyền phường Vũng Áng, phường Sông Trí đã tăng cường phương tiện tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống cống, mương tiêu thoát nước tại các điểm thường xuyên ngập lụt như TDP Hải Thanh, TDP Cảnh Trường.

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Kiểm tra các điểm tiêu thoát nước tại TDP Hải Thanh, phường Sông Trí.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, nhà đầu tư rà soát, cập nhật phương án nội bộ, phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, vị trí trực; chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần thiết yếu; quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, kết hợp “3 sẵn sàng”. Phối hợp với phường Vũng Áng, phường Sông Trí rà soát kỹ các khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt cao để tránh trường hợp bỏ sót các hộ dân cần di dời khẩn cấp khi xảy ra ngập, lụt. Tổ chức rà soát các trụ sở dôi dư trên địa bàn các phường để sẵn sàng cho người dân sơ tán trong thời gian dài, có phương án cấp điện, cấp nước tại các điểm sơ tán dân.

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Kiểm tra kênh thoát nước tạm của Cảng Quốc tế Sơn Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, những tháng cuối năm, thời tiết còn diễn biến phức tạp. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đặt an toàn tính mạng con người lên hàng đầu. Đồng thời, chủ động bảo vệ công trình trọng điểm, nhà xưởng, cảng biển, kho bãi, hệ thống năng lượng, hạ tầng giao thông, khu lưu trú công nhân, hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cống Tây Yên để đảm bảo việc tiêu thoát nước khi có mưa lũ. Công ty CP Đầu tư KCN Vinhomes Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tập trung thi công hoàn thành đê quai, bố trí máy bơm hợp lý, bảo đảm tiêu thoát nước hiệu quả cho tổ dân phố Cảnh Trường; phường Sông Trí tập trung giải phóng mặt bằng để phục vụ việc triển khai thi công dự án kênh tiêu thoát lũ cho KCN Vinhomes Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong KKT Vũng Áng chủ động rà soát, triển khai phương án phòng, chống thiên tai, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị thi công triển khai ngay các giải pháp khơi thông dòng chảy, phòng chống ngập úng khi có mưa lũ.

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Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

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