Phòng chống thiên tai ở Hà Tĩnh: Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, phương tiện (xuồng máy, phao cứu sinh) phục vụ công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Văn Đức/Bộ CHQS tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký ban hành chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”, lấy người dân làm trung tâm, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là mục tiêu cao nhất; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai; khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản ứng phó với từng loại hình thiên tai, nhất là bão mạnh, mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra, xác định cụ thể các khu vực, địa bàn, công trình có nguy cơ mất an toàn để có phương án xử lý, ứng phó phù hợp. Đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao, vùng thường xuyên bị chia cắt, ngập lụt và các đối tượng yếu thế; kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống thiên tai; phổ biến, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, ứng phó với bão, mưa lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và các tình huống thiên tai nguy hiểm; bảo đảm thông tin dự báo, cảnh báo được truyền tải nhanh chóng, chính xác, đến đúng đối tượng, nhất là người dân tại khu vực có nguy cơ cao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hệ thống thông tin địa lý trong dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; xây dựng, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu số về các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, phục vụ chỉ đạo sơ tán nhanh chóng, chính xác. Tăng cường truyền tải thông tin dự báo, cảnh báo, hướng dẫn ứng phó qua các nền tảng số, mạng xã hội thông dụng đến tận thôn, tổ dân phố và người dân.

Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư trong phòng ngừa, ứng phó, hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống thiên tai; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung phương án, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, kinh phí và các điều kiện cần thiết, bảo đảm khả năng ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai trước, trong và sau thiên tai; thường xuyên cập nhật, đánh giá cơ sở dữ liệu về các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tham mưu phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Tăng cường phòng, chống lũ quét, sạt lở đất; tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện các khu vực có nguy cơ cao, nhất là khu dân cư, trường học, công trình hạ tầng, tuyến giao thông, khu vực đồi núi, taluy, khu vực đã từng xảy ra sạt lở và khu vực đang thi công, san gạt đất. Đối với các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao, phải khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, hạn chế hoạt động, tổ chức sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; không để người dân sinh sống, làm việc tại khu vực nguy hiểm khi chưa có giải pháp bảo đảm an toàn. Khẩn trương xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở cao, nhất là những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, trường học, tuyến giao thông và công trình thiết yếu.

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Chủ động bố trí ngân sách địa phương, kinh phí của cơ quan, đơn vị và huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp phục vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và hỗ trợ kịp thời Nhân dân vùng bị ảnh hưởng, nhất là khu vực thường xuyên bị chia cắt, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về giao thông trong mùa mưa lũ.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đê điều, nhất là các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn; thực hiện nghiêm quy trình vận hành đã được phê duyệt; chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình, khu vực hạ du và Nhân dân chịu ảnh hưởng, không để bị động, bất ngờ trong các tình huống thiên tai.

Chủ đầu tư các công trình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình và giải ngân nguồn vốn trước ngày 31/12/2026. Đối với các công trình phải thi công trong mùa mưa lũ, phải lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực, bảo đảm an toàn công trình, người lao động và khu vực dân cư lân cận.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm về bão, mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai phương án ứng phó, nhất là các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng ủy HĐND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy MTTQ tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và ban thường vụ đảng ủy các xã, phường trong công tác phòng, chống thiên tai.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiệm vụ tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung liên quan.

Toàn văn Chỉ thị xem tại đây.