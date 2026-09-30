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Chính trị

Phó Thủ tướng: Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp lên 55%

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Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã và Chính phủ đang hoàn thiện theo hướng điều chỉnh tăng từ 25% lên 55% mức lương hiện hưởng.

Thông tin này được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ với cử tri 4 xã: Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp và Xuân Ái (tỉnh Lào Cai), tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 30/9, trước thềm kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa bàn miền núi rộng lớn.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ nhiều vấn đề quan trọng tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Thu Giang).

Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Theo Phó Thủ tướng, trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Theo Phó Thủ tướng, đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

"Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhưng để giải quyết chính sách tổng thể, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV.

"Khi chính sách tiền lương được triển khai đồng bộ, các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét trong tổng thể chung", Phó Thủ tướng nói.

Cùng với chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội... cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan.

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Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Thu Giang).

Với đề xuất về vị trí công tác và mức phụ cấp đối với chủ tịch hội người cao tuổi cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó có các nội dung liên quan đến những hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

"Chính phủ cũng sẽ làm rõ hơn vấn đề này và cũng sẽ thống nhất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi để nghiên cứu, tính toán làm sao bảo đảm được phụ cấp đối với hội người cao tuổi ở cấp xã", Phó Thủ tướng cho biết.

Chia sẻ thêm với cử tri về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển.

Cùng với đó là quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vừa phát huy các động lực truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, huy động nguồn lực xã hội và đưa các nguồn lực đang bị ách tắc vào nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý nhiệm vụ tiếp tục tinh chỉnh tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

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Các cử tri của 4 xã ở Lào Cai lắng nghe chia sẻ của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Thu Giang).

Lãnh đạo Chính phủ ghi nhận Lào Cai đã có những bước đi trong sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, mạng lưới trường học, tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường một bộ phận cán bộ cấp tỉnh cho cấp xã.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Lào Cai tiếp tục rà soát, đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có lộ trình phù hợp.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Phó Thủ tướng khẳng định những nội dung có thể giải quyết ngay sẽ được các cơ quan chức năng cụ thể hóa. Còn những vấn đề cần có lộ trình, nghiên cứu, xem xét sẽ tiếp tục được xử lý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Theo Hoài Thu/dantri.com.vn
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#Công chức cấp xã #tăng phụ cấp

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