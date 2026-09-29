Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Báo và PTTH Hà Tĩnh đạt giải B Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Thục Anh - Đình Thông
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tác phẩm “Khi đoàn viên trở thành “lá chắn số” trên không gian mạng” của nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đạt giải B Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ hai, năm 2026.

bqbht_br_im7a3562.jpg
Ảnh 1: Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ hai, năm 2026.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham dự và trao các giải thưởng.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ hai, năm 2026 có 462.629 tác phẩm hợp lệ thuộc các thể loại: báo chí, truyền hình, phát thanh, tạp chí, video, đồ họa được gửi đến từ các đơn vị báo chí; các đơn vị đoàn thuộc tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên cả nước.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham gia giải đã tập trung phản ánh thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; làm rõ vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đề xuất những giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao bản lĩnh và sức đề kháng cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

bqbht_br_im7a3697.jpg
Ban Tổ chức trao giải 6 A ở các thể loại báo chí, truyền hình, phát thanh, tạp chí, video, đồ họa.

Các tác phẩm có nội dung đa dạng, phong phú, thể hiện sự tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trên mặt trận tư tưởng được thể hiện ở nhiều góc độ. Không chỉ chủ động tiếp nhận, chọn lọc thông tin, đoàn viên, thanh niên còn được đặt trong vai trò lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Từ 462.629 tác phẩm tham dự giải, Ban Tổ chức đã chấm, chọn ra 59 tác phẩm (trong đó thể loại truyền hình có 9 giải; 5 thể loại còn lại gồm báo, tạp chí, phát thanh, video, đồ họa mỗi thể loại 10 giải), để trao 6 giải A, 12 giải B, 17 giải C, 24 giải Khuyến khích.

Riêng thể loại Truyền hình có 2.439 tác phẩm tham dự giải. Tác phẩm “Khi đoàn viên trở thành “lá chắn số” trên không gian mạng” của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Thục Anh, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Lam Giang, thuộc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh giành giải B.

bqbht_br_im7a3678.jpg
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhận giải B thể loại truyền hình với tác phẩm “Khi đoàn viên trở thành “lá chắn số” trên không gian mạng”.

Tác phẩm tiếp cận vấn đề từ thực tiễn hoạt động của đoàn viên, thanh niên, làm rõ yêu cầu xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, không gian mạng được xác định là một trong những môi trường quan trọng để đoàn viên, thanh niên chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với những quan điểm sai trái, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp thế hệ trẻ có bản lĩnh, niềm tin và phương pháp phù hợp trước những vấn đề mới.

6 tác phẩm nhận giải A các hạng mục gồm: thể loại báo chí: “Bám biển giữa dòng luận điệu "bán biển"” (nhóm tác giả: Nguyễn Bá Thanh, Phùng Văn Minh, Minh Quang, Trương Công Linh - Ban TNQĐ); thể loại tạp chí: “Sự im lặng của người đúng - Nguy cơ lớn nhất trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay” (tác giả: Nguyễn Trung Anh - Ban Thanh niên Quân đội); thể loại phát thanh: “Kiến tạo niềm tin số” (tác giả: Hoàng Diệp Hằng – Tỉnh đoàn Lạng Sơn); thể loại truyền hình: “Biên cương số - Khát vọng đồng hành của tuổi trẻ tiên phong” (tác giả: Vũ Dương Bảo Châu – Tỉnh đoàn Thái Nguyên); thể loại video: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số - trách nhiệm của thanh niên dân tộc thiểu số từ thực tiễn Xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai” (tác giả: Sùng Lằng – Tỉnh đoàn Lào Cai); thể loại đồ họa: “Quyết tâm "nói đi đôi với làm" nâng tầm quản trị Chính phủ hiện đại” (nhóm tác giả: Đỗ Phương Hoa, Tăng Thị Thúy Hồng, Lê Thị Hoa - Đoàn các Cơ quan Đảng Trung ương).

Tác phẩm “Khi đoàn viên trở thành “lá chắn số” trên không gian mạng” (Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) giành giải B thể loại truyền hình.

Chi tiết tác phẩm mời xem tại đây.

Tin liên quan

Tags:

#giải báo chí #Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng #đoàn thanh niên

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Cử tri kiến nghị các nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, phát triển hạ tầng đô thị

Tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri kiến nghị các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ GPMB, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 233 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Hà Tĩnh - Khăm Muồn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị

Hà Tĩnh - Khăm Muồn tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị

Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cụ thể hóa các thỏa thuận thành những chương trình, nhiệm vụ thiết thực, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!