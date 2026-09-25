Hà Tĩnh có hơn 93 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào). Từ sự gần gũi về địa lý, 2 tỉnh đã xây đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị ngày càng bền chặt, sắt son.

Thực hiện các biên bản ghi nhớ về quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muồn thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Hai bên cũng tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật, cùng giữ vững ANTT khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn cùng nhau bảo vệ biên giới hoà bình, phát triển.

KHI CÓ VỤ VIỆC PHÁT SINH TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI, CHÚNG TÔI KỊP THỜI TRAO ĐỔI THÔNG TIN, CÙNG BÀN BẠC VÀ THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ. QUA ĐÓ, KHÔNG CHỈ GÓP PHẦN GIỮ VỮNG ANTT KHU VỰC BIÊN GIỚI MÀ CÒN TĂNG THÊM SỰ GẮN BÓ, TIN CẬY GIỮA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ BIÊN GIỚI 2 TỈNH. Đại úy Bun Khăm Mạ Ni Vông - Đại đội Bảo vệ biên giới 311, Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các đợt tuần tra song phương, lực lượng hai bên luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau rất trách nhiệm. Khi có vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới, chúng tôi kịp thời trao đổi thông tin, cùng bàn bạc và thống nhất phương án xử lý. Qua đó, không chỉ góp phần giữ vững ANTT khu vực biên giới mà còn tăng thêm sự gắn bó, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh”, Đại úy Bun Khăm Mạ Ni Vông - Đại đội Bảo vệ biên giới 311, Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn chia sẻ.

﻿ Đồn Biên phòng Bản Giàng và Đại đội bảo vệ biên giới 311, Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn phối hợp kiểm tra đường biên, cột mốc trong các cuộc tuần tra song phương.

Quan hệ hữu nghị Hà Tĩnh - Khăm Muồn còn được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hợp tác phát triển kinh tế, nông nghiệp và đầu tư. Nổi bật là Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, có tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, do tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Sau hơn 3 năm triển khai, với sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 tỉnh, đầu năm 2026, công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, cung cấp nước tưới cho hơn 500 ha đất canh tác tại 4 bản thuộc vùng sản xuất lúa trọng điểm của Khăm Muồn, đồng thời góp phần chống sạt lở khu vực bờ sông Mê Kông.

﻿﻿ ﻿ Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc có tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, do tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư được bàn giao đưa vào sử dụng từ đầu năm 2026.

Không chỉ cung cấp nước tưới cho 500 ha lúa, dự án còn góp phần chống sạt lở bờ sông Mê Kông.

Ông Hom Lương Vy Đay - bản Xiềng Vang, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn cho hay: “Trước đây, bà con chỉ sản xuất được một vụ lúa, có năm thiếu nước, có năm lại ngập úng, năng suất không ổn định. Từ khi có công trình thủy lợi, nguồn nước được chủ động hơn, bà con có thể sản xuất 2 vụ lúa và yên tâm đầu tư vào đồng ruộng. Chúng tôi rất vui và cảm ơn Chính phủ Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh đã giúp bà con có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống”.

Ông Hom Lương Vy Đay (thứ 2 bên trái), bản Xiềng Vang, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn.

Ông Khăm Mon Phôn Phi Phặc - Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền huyện Nỏng Bốc cho biết: “Điều chúng tôi trân trọng hơn cả là công trình không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Nỏng Bốc mà còn thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ và tình đoàn kết gắn bó giữa 2 tỉnh Khăm Muồn - Hà Tĩnh”.

Với hệ thống kênh chính, kênh cấp 1, cấp 2, công trình thủy lợi huyện Nỏng Bốc đã giải quyết được bài toán thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp ở vùng trọng điểm lúa của tỉnh Khăm Muồn.

Hợp tác toàn diện giữa Hà Tĩnh và Khăm Muồn cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh đầu tư, phát triển SXKD trên đất bạn. Điển hình là Công ty TNHH MTV Việt Lào, thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Hoạt động tại huyện Xê Băng Phay từ năm 2004, công ty đang tạo việc làm cho hơn 150 lao động, trong đó có 130 lao động Lào, với thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng; đồng thời là một trong những DN có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Khăm Muồn.

Năm 2004, Công ty TNHH MTV Việt Lào được Chính phủ Lào cấp giấy phép đầu tư khai thác và chế biến sâu mỏ thạch cao, công suất 300.000 tấn/năm.

Người lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Việt Lào, thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tại huyện Xê Băng Phay, tỉnh Khăm Muồn.

“Tôi đã làm việc tại công ty được 13 năm. Điều khiến tôi gắn bó lâu dài là công việc ổn định, thu nhập tốt và các chế độ dành cho người lao động được bảo đảm. Công ty cũng rất quan tâm đến sức khỏe, an toàn và điều kiện làm việc của công nhân. Nhờ có việc làm ổn định, tôi có điều kiện chăm lo cho gia đình tốt hơn và cuộc sống cũng từng bước được cải thiện” - chị Khăn Tha Ly (bản Tưng, huyện Xê Băng Phay, tỉnh Khăm Muồn) chia sẻ.

Không chỉ đầu tư sản xuất, DN còn dành gần 10 tỷ đồng hỗ trợ huyện Xê Băng Phay xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng và nhiều hoạt động an sinh xã hội. Ông Thong Xây Măng No Mếch - Bí thư Huyện ủy Xê Băng Phay cho biết: “Trong quá trình hoạt động tại địa phương, Công ty TNHH MTV Việt Lào luôn chấp hành tốt các quy định, quan tâm đến người lao động và tích cực đồng hành với địa phương. Các hoạt động hỗ trợ xây dựng hạ tầng, an sinh xã hội đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần cùng huyện thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH”.

Ông Thong Xây Măng No Mếch (thứ 3 bên trái) - Bí thư Huyện ủy Xê Băng Phay, tỉnh Khăm Muồn và cán bộ Công ty TNHH MTV Việt Lào kiểm tra công trình trường học do công ty hỗ trợ xây dựng.

Thực hiện các biên bản hợp tác được ký kết tại các hội nghị cấp cao, Hà Tĩnh và Khăm Muồn tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực KT-XH. Hà Tĩnh tiếp tục dành gần 70 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Khăm Muồn và có chính sách hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập trên địa bàn. Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt đi vào hoạt động từ tháng 4/2025, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua đường biển cho Lào; các hoạt động về y tế, khoa học công nghệ, hợp tác đầu tư tiếp tục được mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh và Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn Văn Xay Phong Sả Vẳn tại Hội nghị cấp cao 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn vào tháng 11/2025.

CÁC NỘI DUNG ĐÃ THỐNG NHẤT GIỮA 2 TỈNH ĐƯỢC TRIỂN KHAI NGÀY CÀNG THỰC CHẤT, MANG LẠI LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO NGƯỜI DÂN VÀ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỖI ĐỊA PHƯƠNG. Ông Sổm Sả Ạt Ủn Sỉ Đả - Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Khăm Muồn

Ông Sổm Sả Ạt Ủn Sỉ Đả - Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Khăm Muồn nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Khăm Muồn và Hà Tĩnh trong thời gian qua. Điều quan trọng là các nội dung đã thống nhất giữa 2 tỉnh được triển khai ngày càng thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp vào sự phát triển của mỗi địa phương. Thời gian tới, Khăm Muồn mong muốn cùng Hà Tĩnh tiếp tục duy trì trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và mở rộng những lĩnh vực hợp tác phù hợp. Qua đó, cùng thúc đẩy phát triển và tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị bền chặt giữa 2 tỉnh”.

﻿ Tỉnh Khăm Muồn nơi ghi dấu nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị với tỉnh Hà Tĩnh.

THỜI GIAN TỚI, 2 TỈNH SẼ TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC THỎA THUẬN ĐÃ KÝ; CHÚ TRỌNG BẢO ĐẢM AN NINH BIÊN GIỚI, TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIAO THÔNG, THƯƠNG MẠI, LOGISTICS, THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ VÀ MỞ RỘNG HỢP TÁC TRÊN CÁC LĨNH VỰC CÒN NHIỀU TIỀM NĂNG. Bà Ngô Thị Hoài Nam – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

Bà Ngô Thị Hoài Nam - Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Việc triển khai hiệu quả các biên bản ghi nhớ đã đưa quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muồn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả các thỏa thuận đã ký; chú trọng bảo đảm an ninh biên giới, tăng cường kết nối giao thông, thương mại, logistics, thúc đẩy đầu tư và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng. Qua đó, tiếp tục đưa quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muồn phát triển thiết thực, hiệu quả và bền vững”.

Không chỉ được thể hiện qua những công trình, dự án hay những kết quả hợp tác cụ thể, quan hệ Hà Tĩnh - Khăm Muồn còn được bồi đắp từ sự tin cậy, sẻ chia và gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh. Từ những chuyến tuần tra trên đường biên đến các công trình phục vụ đời sống, hoạt động đầu tư, hỗ trợ trên đất bạn, tình hữu nghị ấy đang được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực. Đây là nền tảng để Hà Tĩnh và Khăm Muồn tiếp tục đồng hành, cùng phát triển. Để rồi, giữa hai mái Trường Sơn, tình anh em Việt - Lào vẫn đang được viết tiếp, lặng lẽ mà sâu bền, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào, như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn:

"Việt - Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"

BÀI, ẢNH: NGUYỄN TÂM

THIẾT KẾ: HUY TÙNG