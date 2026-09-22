Quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào

Trung tá Công an Hà Tĩnh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 09/09/2026 11:35 Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh là người được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới 09/09/2026 11:19 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn tận tâm chăm lo, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực biên giới để người dân nơi đây có cuộc sống ngày càng tiến bộ.

Hà Tĩnh xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 06/09/2026 10:01 Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

LLVT Hà Tĩnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ bình yên Tết Độc lập 29/08/2026 09:46 LLVT Hà Tĩnh đang duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, nắm chắc địa bàn để Nhân dân vui nghỉ lễ Quốc khánh.

Không để vùng biên “trống” kiến thức pháp luật 28/08/2026 15:00 Trong bối cảnh mới, BĐBP Hà Tĩnh đang nỗ lực đưa kiến thức pháp luật về với các bản, làng vùng biên để mỗi người dân đều dễ tiếp cận, nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm pháp luật.

Người lính quân hàm xanh Hà Tĩnh đưa "sóng số" lên biên giới 25/08/2026 18:11 Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính nơi biên cương

Dân quân phường Nam Hồng Lĩnh thực binh đánh địch đổ bộ đường không 25/08/2026 17:26 Trong tình huống giả định địch đổ bộ đường không nhằm chiếm giữ các điểm cao, lực lượng dân quân phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã hiệp đồng tác chiến, tổ chức đánh địch, bảo vệ địa bàn.

Phường Nam Hồng Lĩnh khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ 24/08/2026 11:14 Thông qua diễn tập, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức quốc phòng - an ninh, năng lực chỉ huy, xử lý tình huống và phối hợp giữa các lực lượng.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên 20/08/2026 16:52 Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thao đề nghị các sở, ngành, địa phương, nhà trường và gia đình tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

Công an Hà Tĩnh phát huy truyền thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 19/08/2026 05:25 Hơn 1 năm qua, Công an Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng cơ sở, giúp bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, là "lá chắn thép" bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tinh gọn tổ chức, vững mạnh từ cơ sở 18/08/2026 13:38 Được kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ quan quân sự cấp xã ở Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Các địa phương khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 18/08/2026 08:26 Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang các xã Kỳ Xuân, Lộc Hà, Hương Khê (Hà Tĩnh) nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh, năng lực chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng.

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng 18/08/2026 05:05 Trong 81 năm qua (18/8/1945 - 18/8/2026), LLVT Hà Tĩnh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu xương, lòng kiên trung, ý chí quyết thắng và truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.

Bộ Quốc phòng: Chưa đề xuất đóng góp tài chính thay nhập ngũ 17/08/2026 10:12 Bộ Quốc phòng đánh giá việc đóng góp tài chính thay trực tiếp thực hiện nghĩa vụ quân sự có tác động xã hội lớn, nhiều nội dung chưa rõ nên chưa đưa vào lần sửa luật này.

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 14/08/2026 21:01 Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để người dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phan Thiên Định dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn Thạch Vĩnh 14/08/2026 19:04 Chiều 14/8, các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã cùng tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu.

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Toàn Lưu 14/08/2026 17:16 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân thôn Thạch Vĩnh và xã Toàn Lưu tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.

Viễn thông Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 13/08/2026 18:24 Cùng với đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, Viễn thông Hà Tĩnh đã quyết định kiện toàn mô hình “VNPT Hà Tĩnh an ninh, an toàn, văn hóa".

Phường Bắc Hồng Lĩnh diễn tập thực binh chiến đấu phòng thủ 13/08/2026 12:08 Cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026, lực lượng vũ trang phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức thực binh tiến công địch đổ bộ đường không đạt yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Xã Cổ Đạm tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 13/08/2026 11:15 Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để thôn Đại Bắc (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chỉ đạo, điều hành các nội dung diễn tập đúng kế hoạch, sát thực tế 13/08/2026 09:18 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tham gia diễn tập tác chiến phường Hà Huy Tập cần tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, tiến hành theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội 12/08/2026 22:00 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.

Phường Hoành Sơn khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 12/08/2026 12:26 Thông qua diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh, năng lực chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng.

Hà Tĩnh bước vào cao điểm diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 12/08/2026 10:30 Sau khi phường Trần Phú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập điểm, các địa phương còn lại ở Hà Tĩnh cũng đã cơ bản hoàn thành mọi phần việc liên quan, sẵn sàng hướng đến giờ “G”.

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm” 12/08/2026 09:46 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Các địa phương khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 11/08/2026 10:00 Thông qua diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang xã Cẩm Xuyên và phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức quốc phòng - an ninh, năng lực chỉ huy, xử lý tình huống và phối hợp giữa các lực lượng.

Hà Tĩnh có 1 tập thể được vinh danh trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 10/08/2026 05:13 Đảng bộ và Nhân dân xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) là 1 trong 45 tập thể, cá nhân trên toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lan tỏa tinh thần tình nguyện nhập ngũ trong tuổi trẻ Hà Tĩnh 08/08/2026 10:32 Với mong muốn rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho Tổ quốc, ngày càng nhiều thanh niên Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân đội, công an.

Hà Tĩnh hoàn thành khai quật, lấy mẫu 774 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin 08/08/2026 05:10 Đến ngày 7/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 774 phần mộ chưa xác định được thông tin ở 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN.