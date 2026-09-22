Quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào

(Baohatinh.vn) - Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tại hiện trường, lực lượng quy tập cũng tìm thấy nhiều di vật của người chiến sĩ, gồm: cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, 1 đồng xu Việt Nam và một số vật dụng cá nhân khác.
Đặc biệt, trong số các di vật có 1 lọ nhựa còn khắc rõ dòng chữ, ký hiệu “T62-07”.
Đây là kết quả có ý nghĩa ngay trong những ngày đầu đơn vị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 trên đất bạn Lào.
Hiện nay, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực núi Viêng Bản. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương xác minh, tra cứu hồ sơ để sớm làm rõ danh tính liệt sĩ từ ký hiệu “T62-07” trên di vật.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
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