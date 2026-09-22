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Quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào

Dương Hoàng - Lê Đức
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(Baohatinh.vn) - Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

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Trong những ngày đầu triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 trên đất bạn Lào, nhận được thông tin do ông Khăm Phèng - một người dân địa phương, cung cấp, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã hành quân, tổ chức khảo sát, xác minh tại khu vực núi Viêng Bản, thuộc địa bàn Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay.
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Do thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình hang đá cao, dốc và hiểm trở, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ đào bới, tìm kiếm tại khu vực cửa hang đá núi Viêng Bản, Đội Quy tập phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ nằm lẫn trong đất.
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Tại hiện trường, lực lượng quy tập cũng tìm thấy nhiều di vật của người chiến sĩ, gồm: cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, 1 đồng xu Việt Nam và một số vật dụng cá nhân khác.
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Đặc biệt, trong số các di vật có 1 lọ nhựa còn khắc rõ dòng chữ, ký hiệu “T62-07”.
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Ngay sau khi phát hiện, Đội Quy tập thực hiện các quy trình thu gom, làm sạch hài cốt và di vật theo quy định. Đơn vị tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm; sau đó di chuyển, đưa hài cốt liệt sĩ về lưu giữ, thờ tự tại phòng thờ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Viêng Thoong, bảo đảm an toàn.

Đây là kết quả có ý nghĩa ngay trong những ngày đầu đơn vị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 trên đất bạn Lào.

Hiện nay, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bám địa bàn, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực núi Viêng Bản. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương xác minh, tra cứu hồ sơ để sớm làm rõ danh tính liệt sĩ từ ký hiệu “T62-07” trên di vật.

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