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Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh có tân Phó Chỉ huy trưởng

Doãn Việt
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(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Thượng tá Dương Ngọc Tiệp giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 11/9, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Văn Sâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì và trao quyết định.

Cùng dự có Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

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Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chúc mừng tân Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Dương Ngọc Tiệp.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao Quyết định số 368/QĐĐ-BQP ngày 7/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Dương Ngọc Tiệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí bày tỏ quyết tâm trên cương vị mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chúc mừng, Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí Dương Ngọc Tiệp trong thời gian qua. Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định, việc được cấp trên tin tưởng giao trọng trách mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn; đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Dương Ngọc Tiệp tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, giữ vững đoàn kết, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 45 đồng chí cán bộ thuộc các đơn vị quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân và học viên vừa tốt nghiệp tại các học viện, nhà trường về nhận công tác tại Bộ CHQS tỉnh.

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Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Đây là lực lượng cán bộ được tăng cường cho các đơn vị cơ sở, bảo đảm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới.

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Tags:

#Bộ CHQS #bổ nhiệm #Phó Chỉ huy trưởng #quân đội #quân sự #quốc phòng

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