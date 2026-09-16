Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ chủ trì buổi làm việc.

Sáng 16/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính (TKQT&XĐDT) hài cốt liệt sĩ tổ chức buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ” tại tỉnh Hà Tĩnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Văn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ Quân khu 4; đại diện các cơ quan, đơn vị trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4. Về phía Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Thiếu tướng Lê Văn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ Quân khu 4; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng Ban Chỉ đạo TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ tỉnh và các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu trong đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ”. Với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành 69 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, đơn vị, địa phương đã triển khai 621 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả của Chiến dịch; nâng cao trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở các tầng lớp Nhân dân.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ; trong đó, 8 hài cốt được quy tập tại xã Đồng Lộc, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc và lấy 5 mẫu sinh phẩm giám định ADN; 2 hài cốt được quy tập tại xã Phúc Trạch, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê, lấy 1 mẫu sinh phẩm giám định ADN. Tại nước CHDCND Lào, trong thời gian thực hiện Chiến dịch, đã tìm kiếm, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong thời gian thực hiện Chiến dịch là 19 trường hợp.

Đối với công tác khai quật, lấy mẫu và số hóa thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua khảo sát, toàn tỉnh có 11 nghĩa trang liệt sĩ với 7.843 phần mộ, trong đó 1.008 phần mộ chưa xác định được thông tin. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo khai quật, số hóa thông tin 774/774 phần mộ, đạt 100% kế hoạch; lấy mẫu sinh phẩm tại 297 phần mộ, đạt 38,37% số phần mộ đã khai quật.

Đại tá Phạm Văn Sâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng Ban Chỉ đạo TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Lê Văn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ tỉnh báo cáo những kết quả đạt được, chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi, xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai Chiến dịch hiệu quả trong thời gian tới, với tinh thần: “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”.

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, bám sát thực tiễn; đồng thời đánh giá Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh đề ra trong thời gian tới.

Nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn, theo phương châm “dễ, rõ làm trước; khó làm sau”; huy động hiệu quả các nguồn lực, thông tin và lực lượng tại địa phương phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ kết luận buổi làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cả hệ thống chính trị đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Với sự vào cuộc đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao và sự chỉ đạo sát sao của các cấp, Thượng tướng tin tưởng Ban Chỉ đạo TKQT&XĐDT hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.