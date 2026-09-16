Vững lực lượng dân quân, chắc thế trận quốc phòng toàn dân

Ban CHQS xã Mai Phụ phối hợp triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cho các mục tiêu quan trọng trên địa bàn.

Để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng dân quân, mới đây, Ban CHQS xã Mai Phụ tổ chức luyện tập xử trí sự vụ đột xuất. Tình huống giả định diễn ra vào đầu giờ chiều, khi mọi hoạt động tại trụ sở Ban CHQS xã đang bình thường, trực ban báo cáo: trước cổng UBND xã xuất hiện một nhóm đối tượng lợi dụng những vướng mắc trong giải quyết chế độ, chính sách để kích động tụ tập đông người, gây rối, bạo loạn.

Ngay lập tức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mai Phụ chỉ thị trực ban báo cáo cấp trên, phát tín hiệu báo động xử trí tình huống; đồng thời trực tiếp chỉ huy cán bộ, nhân viên và tiểu đội dân quân thường trực xã cơ động, triển khai phương án SSCĐ. Lực lượng tổ chức chốt chặn trước cổng UBND xã, sử dụng công cụ, phương tiện hỗ trợ; kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với tuyên truyền, giải thích, giải tán đám đông, bảo vệ an toàn trụ sở UBND xã và các mục tiêu quan trọng trên địa bàn.

Tiểu đội dân quân thường trực xã Mai Phụ tham gia giao ban triển khai nhiệm vụ hàng ngày.

Kết thúc buổi luyện tập, dân quân Phạm Đình Tuấn - Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực xã Mai Phụ chia sẻ: “Dù mới được thành lập và đi vào hoạt động, nhưng chúng tôi đã tổ chức luyện tập thuần thục các tình huống SSCĐ để bảo vệ mục tiêu trọng yếu của địa phương, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn. Qua những buổi huấn luyện, xử trí tình huống như thế này, chúng tôi được rèn luyện trình độ, khả năng xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở, từ đó không bị lúng túng, bị động, bất ngờ”.

Dân quân phường Trần Phú tham gia diễn tập tiêu diệt bọn khủng bố bắt cóc con tin.

Mặc dù mới được thành lập với quân số 9 đồng chí, Tiểu đội dân quân thường trực phường Vũng Áng đã sớm khẳng định vai trò trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP, huấn luyện, SSCĐ và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”. Sự hiện diện của lực lượng này góp phần củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn trọng yếu, có vị trí chiến lược về QP-AN và phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Thượng úy Nguyễn Tiến Giảng - Chính trị viên phó Ban CHQS phường Vũng Áng cho hay: “Trong bối cảnh mới, phường luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng dân quân thường trực tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phòng, chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng”.

Lực lượng dân quân xã Lộc Hà chuẩn bị phương tiện, trang bị, máy móc phục vụ phòng, chống thiên tai.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương trong toàn tỉnh duy trì lực lượng dân quân với hơn 23 nghìn chiến sĩ, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm tính rộng khắp.

Cách đây gần 3 tháng, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu thành lập 69 tiểu đội dân quân thường trực tại các xã, phường với 621 chiến sĩ. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ cho lực lượng dân quân ở cơ sở.

Dân quân xã Việt Xuyên luôn hăng say huấn luyện và nêu cao tinh thần SSCĐ.

Để xây dựng "lực lượng sao vuông" đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện cơ bản với luyện tập, diễn tập. Nội dung tập trung nâng cao trình độ chiến thuật, kỹ năng chiến đấu phòng thủ và khả năng phối hợp giữa dân quân thường trực với các lực lượng chức năng.

Lực lượng dân quân xã Cẩm Bình giúp đỡ thu hoạch lúa trước thiên tai.

Trung tá Trần Quốc Tuấn - Trưởng ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Đơn vị đã chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các tiểu đội dân quân thường trực. Đến nay, 69 xã, phường đã có trụ sở Ban CHQS cấp xã và 100% địa phương bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị cho lực lượng dân quân thường trực. Công tác huấn luyện, diễn tập được tổ chức nghiêm túc, sát nhiệm vụ, phù hợp với địa bàn, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ và xử lý các tình huống tại cơ sở”.

Lực lượng dân quân thường trực thuộc Ban CHQS xã Can Lộc thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nội vụ gọn gàng, giữ vệ sinh sạch sẽ.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Xây dựng lực lượng dân quân, nhất là dân quân thường trực “vững mạnh, rộng khắp”, trở thành lực lượng cơ động nhanh, tinh nhuệ, có chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ cao là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Đây là cánh tay đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.