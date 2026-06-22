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Công bố quyết định thành lập 68 tiểu đội dân quân thường trực

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Các tiểu đội dân quân thường trực ở Hà Tĩnh sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống về QP – AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Sáng 22/6, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 68 tiểu đội dân quân thường trực thuộc ban CHQS các xã, phường trên địa bàn.

Dự buổi lễ có Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

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Các đại biểu dự lễ công bố các quyết định thành lập 68 tiểu đội dân quân thường trực. Riêng xã Sơn Kim 1 đã có tiểu đội dân quân thường trực trước đó.

Theo quyết định của Bộ CHQS tỉnh, mỗi tiểu đội dân quân thường trực sẽ được biên chế 9 chiến sĩ do ban chỉ huy quân sự các xã, phường khám tuyển, lựa chọn.

Các chiến sĩ này phải trong độ tuổi nhập ngũ, đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

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Thượng tá Hồ Mạnh Thích - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh công bố các quyết định thành lập tiểu đội dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ công bố quyết định, ban CHQS các xã, phường trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khám tuyển dân quân, kiện toàn bộ máy, bổ sung cơ sở vật chất… để các tiểu đội thường trực sớm đi vào hoạt động.

Việc xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng này có ý nghĩa lớn trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở.

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Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành tặng hoa chúc mừng các tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân thường trực.

Đặc biệt, việc thành lập các tiểu đội dân quân thường trực ở Hà Tĩnh góp phần quan trọng trong việc tăng cường lực lượng quân sự tại các địa bàn nhạy cảm về QP - AN; hỗ trợ phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, phòng ngừa dịch bệnh; phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Hoàng Xuân Đông đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, bộ phận, địa phương triển khai các phần việc theo khung kế hoạch để sớm kiện toàn và đưa các tiểu đội dân quân thường trực đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, hiệu quả.

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Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu lực lượng dân quân thường trực phải tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, quân sự, kỹ thuật, chiến thuật; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tự giác, trách nhiệm; chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật quân sự, sử dụng vũ khí, bảo quản trang thiết bị, an toàn giao thông…

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Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

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