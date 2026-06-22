(Baohatinh.vn) - Các tiểu đội dân quân thường trực ở Hà Tĩnh sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống về QP – AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Sáng 22/6, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 68 tiểu đội dân quân thường trực thuộc ban CHQS các xã, phường trên địa bàn.
Dự buổi lễ có Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Theo quyết định của Bộ CHQS tỉnh, mỗi tiểu đội dân quân thường trực sẽ được biên chế 9 chiến sĩ do ban chỉ huy quân sự các xã, phường khám tuyển, lựa chọn.
Các chiến sĩ này phải trong độ tuổi nhập ngũ, đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.
Sau lễ công bố quyết định, ban CHQS các xã, phường trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khám tuyển dân quân, kiện toàn bộ máy, bổ sung cơ sở vật chất… để các tiểu đội thường trực sớm đi vào hoạt động.
Việc xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng này có ý nghĩa lớn trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở.
Đặc biệt, việc thành lập các tiểu đội dân quân thường trực ở Hà Tĩnh góp phần quan trọng trong việc tăng cường lực lượng quân sự tại các địa bàn nhạy cảm về QP - AN; hỗ trợ phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy rừng, phòng ngừa dịch bệnh; phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện.
Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Hoàng Xuân Đông đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, bộ phận, địa phương triển khai các phần việc theo khung kế hoạch để sớm kiện toàn và đưa các tiểu đội dân quân thường trực đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, hiệu quả.
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu lực lượng dân quân thường trực phải tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, quân sự, kỹ thuật, chiến thuật; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tự giác, trách nhiệm; chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật quân sự, sử dụng vũ khí, bảo quản trang thiết bị, an toàn giao thông…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vì có công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.
Sáng 15/6, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Hà Tĩnh thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với quyết tâm tìm lại danh tính cho những người con hy sinh vì Tổ quốc.
Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN được Hà Tĩnh chú trọng triển khai nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.