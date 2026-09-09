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Trung tá Công an Hà Tĩnh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Anh Cường
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(Baohatinh.vn) - Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh là người được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Sáng 9/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ đối với Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

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Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tá Nguyễn Đình Anh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chúc mừng Trung tá Nguyễn Đình Anh được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí khẳng định, việc cán bộ Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có ý nghĩa chính trị, đối ngoại và nhân văn sâu sắc, thể hiện đường lối đối ngoại tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam đối với các hoạt động quốc tế; đồng thời là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực trong môi trường công tác đa quốc gia, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Việc Trung tá Nguyễn Đình Anh được lựa chọn tham gia nhiệm vụ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành của đồng chí trong công tác, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Trung tá Nguyễn Đình Anh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an, Liên hợp quốc và Phái bộ.

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Trung tá Nguyễn Đình Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Đình Anh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, động viên và tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các đơn vị cùng đồng chí, đồng đội. Đồng chí khẳng định, được tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm của người cán bộ Công an nhân dân.

Trung tá Nguyễn Đình Anh hứa sẽ nghiêm túc chấp hành sự phân công của tổ chức, các quy định của Bộ Công an, Liên hợp quốc và Phái bộ; giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng học hỏi, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí, đồng đội.

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Tags:

#Gìn giữ hòa bình #Liên hợp quốc #Công an #Nguyễn Đình Anh #nhiệm vụ quốc tế

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