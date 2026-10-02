Hà Tĩnh chung tay xây dựng vùng biên không có ma túy và buôn bán người

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 2/10, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng địa bàn xã, phường, đặc khu không có ma túy ở biên giới, vùng biển; tổng kết đợt tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026; trao thưởng Chuyên án A3-626p. Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì tại điểm cầu chính ở Hà Nội. Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương biên giới.

Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 về phối hợp xây dựng địa bàn xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển (Kế hoạch số 5667). Kế hoạch được thực hiện tại 553 xã, phường, đặc khu thuộc khu vực biên giới của 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, từ ngày 1/10/2026 đến 31/12/2030.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai nghiêm Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên các tuyến biên giới, vùng biển; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng và lực lượng vũ trang trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trong thực hiện nhiệm vụ.

Kế hoạch xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đồng thời phân công cụ thể cho các cục nghiệp vụ và ban chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố.

Quán triệt chỉ đạo chung, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch số 3450/KH-BCH ngày 1/10/2026 về phối hợp xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Hà Tĩnh. Kế hoạch thực hiện đến hết năm 2030 tại 23 địa phương trên hai tuyến biên giới của tỉnh, tập trung vào tham mưu, chỉ đạo; tuyên truyền, giáo dục; đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy và phối hợp, hợp tác quốc tế.

Từ nay đến năm 2030, BĐBP Hà Tĩnh tập trung nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại cơ sở, kiềm chế gia tăng tội phạm và người nghiện; phấn đấu mỗi năm giảm 5% số người nghiện, đến năm 2030 cả 23 xã, phường biên giới không có ma túy và 100% đối tượng bán lẻ ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy bị phát hiện, xử lý.

Thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh việc nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu; lấy phòng ngừa, làm sạch địa bàn từ cơ sở làm trọng tâm; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và gắn xây dựng địa bàn không ma túy với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tham gia thảo luận.

Cũng tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026. Theo đó, từ ngày 1/7 đến 30/9, các lực lượng chức năng cả nước tổ chức gần 3.500 cuộc tuyên truyền, bố trí gần 13.000 lượt cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, xác lập và đấu tranh thắng lợi 8 chuyên án, vụ án, bắt 21 đối tượng mua bán người.

Tại Hà Tĩnh, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ nạn nhân và xây dựng thế trận phòng, chống mua bán người từ cơ sở. BĐBP Hà Tĩnh tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm soát biên giới, cửa khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đường dây, đối tượng dụ dỗ, đưa người qua biên giới trái phép; phối hợp đấu tranh, giải cứu, bảo vệ nạn nhân.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế trong xây dựng địa bàn biên giới không ma túy và phòng, chống mua bán người.

Tư lệnh BĐBP Việt Nam yêu cầu các cục nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố và lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tội phạm ma túy, mua bán người trên khu vực biên giới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị bám sát nội dung Kế hoạch số 5667, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu; phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, coi xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.