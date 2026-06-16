Mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Sơn Kim 1

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh tuyên truyền, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 tại xã Sơn Kim 1.

Sáng 16/6, Chi cục Hải quan khu vực XI phối hợp với UBND xã Sơn Kim 1 tổ chức lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XI phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân xã Sơn Kim 1.

Lễ mít tinh tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 tại xã Sơn Kim 1 có chủ đề: “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn thể người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; đồng thời phát huy sức mạnh của cả cộng đồng trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI Nguyễn Đình Long phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI Nguyễn Đình Long nhấn mạnh: Thời gian qua, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm soát địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Để xây dựng địa bàn không ma túy, lực lượng hải quan kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, doanh nghiệp và người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XI và UBND xã Sơn Kim 1 trao quà cho tập thể và cá nhân có nhiều nỗ lực trong công tác cai nghiện.

Dịp này, Chi cục Hải quan khu vực XI đã trao 4 suất quà nhằm động viên tập thể và các cá nhân có nhiều nỗ lực trong công tác cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã Sơn Kim 1 (bao gồm: Tập thể Câu lạc bộ Tình Thương xã Sơn Kim 1 và 3 cá nhân).

Đoàn diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến đường thuộc địa bàn 3 xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây.

Ngay sau lễ mít tinh, gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng: hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, công an, các tổ chức đoàn thể và người dân xã Sơn Kim 1 đã tham gia diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính qua địa bàn các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây. Đoàn diễu hành với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo người dân.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nhằm xây dựng địa bàn biên giới an toàn, không có ma túy.