Cử tri kiến nghị một số nội dung về hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và tăng cường nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi số.
Chiều 25/9, tại hội trường UBND phường Hải Ninh, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri các địa phương: Vũng Áng, Hoành Sơn, Sông Trí, Hải Ninh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Các đại biểu: Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI; Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Lê Thành Đông thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào 20/11. Tại kỳ họp thứ 2, dự kiến có 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật được trình Quốc hội xem xét thông qua. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Cử tri cũng tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2.
Đồng thời, cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến thực tiễn tại cơ sở như: sau vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, khối lượng đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã rất lớn nên đề nghị Quốc hội cần quan tâm chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp công vụ phù hợp cho đội ngũ này.
Tăng hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố; có chế độ phù hợp cho người làm việc tại các hội quần chúng ở xã, phường sau sắp xếp; quan tâm nguồn lực đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư và các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, nhiều cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, đặc biệt là đội ngũ cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
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