Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày mai

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 8/2026.

UBND tỉnh vừa có thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026 của lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026 bắt đầu từ 8h ngày 15/9/2026, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 461 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng tiếp gồm công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; vụ việc đã được hẹn tiếp; vụ việc đã được các sở, ngành tiếp và xét thấy cần đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp để chỉ đạo xử lý; các trường hợp khác do chủ trì yêu cầu tiếp.

UBND tỉnh không tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hết thẩm quyền, đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.