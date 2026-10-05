Dấu ấn hiệu quả của một Chính phủ hành động sau 6 tháng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trước hết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt với cách làm mới, hiệu quả.

Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; đồng thời chủ động cập nhật, tích hợp các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 vào trong Chương trình hành động để tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đến nay, đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến thông qua 109/110 đề án; nhiều vấn đề lớn, phức tạp, vướng mắc kéo dài nhiều năm đã được xử lý.

Cùng với đó, bám sát và thường xuyên đôn đốc thực hiện toàn bộ 135 nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18; đến nay, đã hoàn thành 90/94 nhiệm vụ giao trong 9 tháng; trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, quan trọng, cấp bách như: Rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong một số lĩnh vực trọng yếu; cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; giao bổ sung mục tiêu phát triển cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ cũng đã chủ động chuẩn bị và ban hành toàn bộ Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 ngay sau 1 tuần làm việc với tổng số 36 nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Đến nay, đã hoàn thành đúng hạn toàn bộ 5/5 nhiệm vụ giao trong tháng 9/2026.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá để chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần Kết luận 76 của Trung ương. Hoàn thành sắp xếp, tinh gọn các thôn, tổ dân phố (giảm 46,33%); chỉ đạo thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã phù hợp với thực tiễn. Khẩn trương sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, giảm được 18.975 đầu mối (50,6%); từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Kịp thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ; trong đó đã xử lý tình trạng chồng chéo, giao thoa chức năng giữa một số bộ, một số lĩnh vực, tạo sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản; việc quản lý, chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ hai, dấu ấn rất rõ là Chính phủ nhiệm kỳ này đã tập trung, quyết liệt triển khai công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý cho quá trình phát triển, từng bước khẳng định là khâu đột phá chiến lược Đại hội XIV của Đảng đã lựa chọn.

Dự kiến năm 2026, Chính phủ trình Quốc hội thông qua khoảng 78 luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn; qua đó, cơ bản tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản lớn về thể chế để khơi thông nguồn lực phát triển. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc hạn chế tối đa số lượng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết theo quan điểm "một luật chỉ ban hành một nghị định quy định chi tiết".

Trong 9 tháng, đã ban hành 465 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 123 văn bản quy định chi tiết. Đặc biệt, đã khắc phục được tình trạng chậm, nợ đọng các văn bản quy định chi tiết, trong đó có gần 20 văn bản nợ đọng kéo dài (từ 1/7/2024).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra Dự án sân bay Long Thành ngày 23/5 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Thứ ba, Chính phủ quyết liệt, tập trung khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. GDP quý sau tăng cao hơn quý trước, quý III ước tăng 9,95%; GDP 9 tháng ước tăng 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.

Xuất khẩu, nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%, tháng 9 đã đổi chiều xuất siêu 1,27 tỷ USD sau nhiều tháng nhập siêu. Thu hút khách quốc tế 9 tháng đạt khoảng 17,7 triệu lượt khách, tăng 14,5%. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 9 tháng đạt gần 224.000 doanh nghiệp, cao hơn số rút lui khỏi thị trường (172.000 doanh nghiệp).

Các tổ chức uy tín quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về khả năng chống chịu và đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong khi hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu.

Đặc biệt, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế: Chỉ đạo tăng cường sản xuất trong nước, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, thực hiện kịp thời, linh hoạt các giải pháp miễn, giảm thuế, phí, sửa đổi các quy định về kinh doanh, phân phối để bảo đảm ổn định nguồn cung xăng dầu. Tập trung huy động, điều tiết linh hoạt các nguồn điện, tiết giảm chi phí sản xuất để cung ứng đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt và không tăng giá điện. Thực hiện hiệu quả, chặt chẽ công tác quản lý thuốc, vật tư y tế với yêu cầu cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, bảo đảm giảm chi phí cho người bệnh. Quyết liệt chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan nhằm kiểm soát giá đất, bất động sản ở mức hợp lý.

Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng, kéo dài: Từ tháng 4/2026 đến nay đã xử lý vướng mắc cho 2.535 dự án (đưa vào sử dụng 86,6 nghìn ha; khơi thông nguồn vốn trên 1,76 triệu tỷ đồng), nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án (tổng diện tích đất trên 139 nghìn ha và tổng mức đầu tư hơn 2,49 triệu tỷ đồng). Tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; qua đó từng bước đưa vào khai thác 172 dự án điện với công suất gần 9,8 nghìn MW; dự kiến khơi thông khoảng 13 tỷ USD đã đầu tư, khả năng thu về cho ngân sách nhà nước 50 nghìn tỷ đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Lâm Đồng, ngày 26/7/2026 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng. Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt 640 nghìn tỷ đồng, đạt 62,6% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ khoảng 180 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và 12% về tỉ lệ); Chính phủ đã và đang chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch vốn trên 89 nghìn tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh vốn và trừ tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tỉ lệ giải ngân dự kiến đạt trên 65%.

Chính phủ chủ động báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 (trên cơ sở hợp nhất 4 Chương trình trước đây), khắc phục tình trạng dàn trải, giao thoa về đối tượng, địa bàn và nhiệm vụ; kinh phí thực hiện từ nguồn chi thường xuyên giảm hàng chục nghìn tỷ đồng để chuyển sang nhiệm vụ chi đầu tư khác. Đồng thời, đã giao bổ sung ngay dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2026 để triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng thị trường vốn được thúc đẩy, thị trường chứng khoán được nâng hạng; trong 9 tháng tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp trên thị trường tăng 12%. Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt gần 50,4 tỷ USD, tăng 76,4%, thực hiện ước đạt trên 21 tỷ USD, tăng 12,1%.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn công nghệ CMC ngày 7/8 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương được kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo đã ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp đề ra tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57. Đến nay, đã hoàn thành 1.326/2.011 nhiệm vụ (đạt 66,1%). Doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 9 ước đạt gần 771 nghìn tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025). Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ 9 tháng đạt trên 175 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ đạo xử lý, giải quyết thực chất, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, chỉ trong 3 tháng, lãnh đạo Chính phủ đã tổ chức 9 hội nghị với cộng đồng, hiệp hội doanh nghiệp tiêu biểu. Đến nay, đã có 120/202 nhóm kiến nghị của các doanh nghiệp đã được trả lời, giải quyết dứt điểm.

Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh được triển khai quyết liệt. Từ tháng 4/2026 đến nay, đã bãi bỏ 56 và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phân cấp 408 thủ tục hành chính về địa phương; đơn giản hóa 803, cắt giảm 945 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh; đã công bố tái cấu trúc 851 thủ tục hành chính; cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ (tiết kiệm khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm) cho người dân, doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18 và là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, 9 tháng ước thu 2,2 triệu tỷ đồng, đạt gần 90% so với kế hoạch, tăng trên 12% so với cùng kỳ; đồng thời đã miễn, giảm thuế, phí ước khoảng 344,4 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng tại Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh ngày 27/5 - Ảnh: VGP/Thu Giang

Thứ tư, việc chỉ đạo thực hiện thiết thực, hiệu quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Công tác chăm lo cho người có công được chú trọng; chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt; đã tìm kiếm, quy tập hơn 3.000 và lấy mẫu 205.000 hài cốt liệt sĩ. Đã khởi công hỗ trợ nhà ở cho 2.800/3.408 hộ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo gấp rút hoàn thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền chỉ trong chưa đầy 1 năm.

Triển khai quyết liệt, bố trí đủ nguồn lực thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 52 triệu người dân; hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng 510 điểm, trạm y tế xã biên giới giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tạo lập trên 40 triệu sổ sức khỏe điện tử. Đã đưa vào vận hành hiệu quả bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sau nhiều năm chậm tiến độ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngày 26/6 - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bảo đảm an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay cả nước có 108 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 31.353 căn hộ được đưa vào sử dụng; 109 dự án mới được khởi công với quy mô 153.762 căn, trong đó 41.204 căn hộ để cho thuê. Riêng từ tháng 4/2026 đến nay, cả nước đã khởi công 22 dự án nhà ở cho thuê với trên 33.400 căn hộ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi về triển vọng tăng trưởng, vấn đề cải cách thể chế, pháp luật, tinh gọn bộ máy và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31, ngày 11/6 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ năm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, thực chất. Chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Triển khai chủ động, tích cực công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ đầu năm đã ký kết hơn 350 cam kết, thỏa thuận quốc tế mới, tiếp tục mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực, đa dạng hóa đối tác và tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo rà soát, đôn đốc và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, dự án và cơ chế hợp tác cụ thể theo hướng thực chất, hiệu quả.

Thứ sáu, Quy chế làm việc của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, có nhiều điểm mới: Đổi mới, cải tiến phương thức họp; xây dựng lịch họp khoa học, tần suất hợp lý; nội dung ngắn gọn, rõ ràng, tập trung; tăng cường trao đổi, hội ý và chỉ đạo trực tiếp những vấn đề trọng tâm.

Số lượng đề án, báo cáo, dự án theo chương trình công tác và số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương lớn (tháng 9 là 1.730, lũy kế 9 tháng là 11.849 nhiệm vụ) nhưng cơ bản đã được thực hiện đúng tiến độ; tỉ lệ quá hạn chỉ còn 0,79%.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề nổi lên cần phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng để triển khai thực hiện, như tăng trưởng kinh tế 9 tháng tuy cao (9,01%) nhưng vẫn thấp hơn 0,99% so với mục tiêu cả năm; một số địa phương tăng trưởng thấp; các đầu tàu kinh tế cũng chưa đạt mức tăng trưởng đề ra.

Doanh nghiệp tiếp cận vốn còn khó khăn; điều hành tỉ giá, lãi suất chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; vẫn còn nhập siêu. Một số bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa tạo đột phá trong nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân nổi lên một số vấn đề cần tập trung xử lý (sắp xếp trường lớp học, tình trạng thiếu sách giáo khoa, hoàn thiện hệ thống phân phối thuốc, thiết bị y tế...).

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn; các giải pháp cụ thể phải đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý IV. Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026, từ đó tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, tạo điều kiện cho năm 2027 là năm bứt phá và tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.