Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đại biểu tham dự.

Sáng 5/11, đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh khóa XIX có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Can Lộc, Tùng Lộc và Hồng Lộc trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, đại diện Tổ đại biểu số 7 đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Dự kiến, tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND và cơ quan tư pháp... Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống dân sinh và phát triển kinh tế địa phương.

Cử tri Trần Đình Bình (xã Can Lộc) nêu ý kiến về thu hút đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, xây dựng nông thôn mới; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, có giải pháp kết nối thị trường, ổn định đầu ra cho nông sản. Đồng thời, quan tâm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi ruộng đất; đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất và đi lại; cải thiện hạ tầng viễn thông, các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập thôn.

Cử tri Phan Văn Tiếu (xã Tùng Lộc) kiến nghị các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách, cử tri bày tỏ băn khoăn về dự thảo quy định nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên; đồng thời đề nghị làm rõ các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn thu từ cho thuê đất, cho thuê mặt bằng…

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm, có giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp; bố trí nguồn lực tu bổ, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương. Qua đó, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.

Đồng chí Trần Nhật Tân- Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến, đề xuất sẽ được tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.