Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế cấp xã theo yêu cầu công việc thực tế

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 12/11, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; việc thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Tĩnh đã bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, đạt được những kết quả tích cực; hoàn thành mục tiêu kép: vừa thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy và vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, hoạt động quản lý nhà nước từ tỉnh đến xã, phường cơ bản đi vào nền nếp. Hoạt động y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa, thể thao duy trì đà phát triển ổn định, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, mô hình mới đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc tinh gọn bộ máy hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã giúp tiết kiệm chi ngân sách cho hoạt động thường xuyên, qua đó dành nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp được đổi mới tinh gọn, sớm ổn định đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã, nhất là tăng mạnh tỷ lệ nguồn thu cấp xã được hưởng đã tạo điều kiện cho cấp xã chủ động hơn trong quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đã từng bước hình thành nền tảng nhân lực phù hợp với yêu cầu của mô hình mới, trong đó cấp xã thực sự trở thành cấp trực tiếp tổ chức thực hiện, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.

Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, kịp thời; các hoạt động chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông suốt trên môi trường số. Hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cấp được duy trì ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhận thức, kỹ năng số của cán bộ, công chức, viên chức và người dân từng bước được nâng lên. Việc ứng dụng chữ ký số, văn bản điện tử, hồ sơ điện tử và các nền tảng số trong các ngành, lĩnh vực ngày càng được mở rộng.

Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị ngay từ khi mới phát sinh, không để vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, phát sinh điểm nóng.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, việc thực hiện sắp xếp và vận hành bộ máy mới cũng gặp không ít hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Theo đó, công tác rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản QPPL của địa phương tại một số cơ quan, đơn vị có thời điểm còn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn phát sinh. Việc triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền tại một số đơn vị, địa phương đạt kết quả chưa cao. Việc bố trí nhân lực tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự đồng đều; còn tình trạng thiếu nhân lực cục bộ ở một số vị trí chuyên môn, trong khi một số vị trí phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách đối với đối tượng không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ sau ngày 31/8/2025; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung liên quan, đặc biệt là những khó khăn, hạn chế trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, qua báo cáo và khảo sát ở cơ sở cho thấy tình trạng thừa, thiếu nhân lực cục bộ; một số vị trí chuyên môn sâu thiếu người. Vì vậy, UBND tỉnh cần tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cơ cấu đội ngũ theo yêu cầu công việc thực tế; không chỉ nhìn tổng số biên chế toàn tỉnh mà cần phải đi sâu vào cơ cấu, vị trí việc làm và khối lượng nhiệm vụ của từng địa bàn. Từ đó sớm có phương án điều hòa nơi thừa, nơi thiếu; tuyển dụng hoặc bố trí đúng các chuyên ngành còn thiếu; đồng thời tăng quyền chủ động cho cấp xã trong sử dụng biên chế được giao, gắn quyền với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Cùng đó, phải đánh giá lại thực chất việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Tập trung xử lý những lĩnh vực đang trở thành điểm nghẽn ở cơ sở, đặc biệt là đất đai và đầu tư công. Trong đó, đất đai là lĩnh vực được phản ánh nhiều; hồ sơ qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ; cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ; nhiều quy định thay đổi. Đối với đầu tư công, cần đánh giá kỹ mô hình xã làm chủ đầu tư nhưng thiếu bộ máy quản lý dự án chuyên nghiệp. Không để một số ít cán bộ vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên, vừa phải thực hiện nhiều khâu của một dự án, dẫn đến quá tải hoặc không bảo đảm yêu cầu kiểm soát.

Đồng chí Dương Tất Thắng đề nghị UBND tỉnh giao các sở chuyên ngành rà soát và đề xuất mô hình hỗ trợ chuyên môn phù hợp cho cấp xã, nhất là đất đai, xây dựng, đầu tư công và tài chính.

Đồng thời, phải giải quyết đồng bộ vấn đề dữ liệu, hồ sơ và chuyển đổi số. Hiện nay khối lượng tài liệu cấp xã cũ chưa chỉnh lý còn rất lớn; đồng thời hệ thống phần mềm chưa thật sự liên thông, việc tổng hợp báo cáo còn phải thực hiện thủ công; công tác chuẩn hóa dữ liệu, quản trị tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật có thời điểm chưa đồng bộ. Cán bộ phải sử dụng nhiều phần mềm, nhập lại dữ liệu, ảnh hưởng đáng kể đến thời gian xử lý công việc. Vì vậy, tỉnh phải hướng tới nguyên tắc: dữ liệu đã có thì không yêu cầu cơ sở cung cấp lại; một thông tin chỉ nhập một lần và được khai thác dùng chung.

Đồng chí Dương Tất Thắng nhấn mạnh, Hà Tĩnh đã đạt tỷ lệ số hóa và cấp kết quả điện tử rất cao, tuy nhiên tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu dân cư vẫn còn thấp. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao nhưng một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi hoặc hạn chế kỹ năng số, vẫn phải nhờ cán bộ hỗ trợ, thậm chí thao tác thay. Vì vậy cần đánh giá chất lượng dịch vụ công bằng thời gian thực tế giải quyết, số lần người dân phải đi lại, khả năng tự sử dụng dịch vụ và mức độ tái sử dụng dữ liệu, không chỉ bằng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bảo đảm nguồn lực tài chính tương xứng với trách nhiệm của cấp xã; tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn đọng sau sắp xếp. Tiếp tục rà soát, giải trình, bổ sung, hoàn thiện báo cáo và số liệu phục vụ đoàn giám sát.