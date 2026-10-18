Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Hà Tĩnh trước ngày 5/12

(Baohatinh.vn) - Công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Hà Tĩnh bao gồm cả các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp.
Để đảm bảo công tác tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thống nhất, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, địa phương tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan.
Theo đó, UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp cấp ủy, ủy ban MTTQ cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, bao gồm cả các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp (thực hiện rút ngắn nhiệm kỳ).
Các địa phương phải hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 5/12/2026.
Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn địa phương triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đảm bảo trình tự, thủ tục đúng quy định pháp luật. Sau bầu cử, tổng hợp tình hình tổ chức, thực hiện của các địa phương báo cáo UBND tỉnh.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp hướng dẫn các địa phương đảm bảo kinh phí phục vụ công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; hướng dẫn cơ quan, đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Sở VH-TT&DL phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần thực hiện dân chủ ở cơ sở của Nhân dân.
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau thời gian tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo ủy ban MTTQ cấp xã phối hợp UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, giám sát, tuyên truyền, vận động việc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; hướng dẫn địa phương thực hiện quy trình công tác hiệp thương nhân sự trong bầu cử.
Xem thêm quy trình bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại đây.
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