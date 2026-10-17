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Hà Tĩnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

P.V
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(Baohatinh.vn) - Việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hoạt động tại cơ sở.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

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Đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố góp phần quan trọng xây dựng cộng đồng dân cư phát triển bền vững.

Quy chế quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố được áp dụng theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, cụ thể hóa các quy định của nghị định này về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Đối tượng áp dụng gồm: UBND cấp xã; thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về tên gọi, quy chế quy định thôn, xóm, bản… gọi chung là thôn; tổ dân phố, khu phố, khối phố… gọi chung là tổ dân phố. Thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp, rộng rãi, phát huy các hình thức tự quản của cộng đồng dân cư và tổ chức để Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về quy mô số hộ gia đình, thôn phải có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ trở lên. Đối với thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn, địa bàn đặc thù thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn mức quy định.

Quy chế cũng quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động và các hình thức hoạt động của thôn, tổ dân phố; việc bầu cử, cho thôi làm nhiệm vụ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; nhiệm kỳ và mối quan hệ công tác của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, quy chế quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, công tác quản lý, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng. Phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của UBND cấp xã và các sở, ban, ngành liên quan trong tổ chức thực hiện cũng được xác định rõ trong quy chế này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành (15/10/2026) thay thế Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Xem Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố tại đây: Quy-che-hoat-dong.pdf

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#Hà Tĩnh 24h #Chính quyền 2 cấp

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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