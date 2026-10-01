“Cầu nối số” giúp cán bộ gần dân, sát việc

Từ ngày 1/7/2026, thôn Thạch Hải, xã Thạch Khê chính thức đi vào hoạt động sau sắp xếp. Địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư tăng lên 590 hộ, kéo theo yêu cầu mới trong quản lý, điều hành và thông tin đến người dân.

Chị Nguyễn Thị Phượng - Bí thư Chi bộ Thạch Hải, xã Thạch Khê cùng Ban Cán sự thôn ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền trên các nền tảng số.

Với Bí thư Chi bộ Thạch Hải Nguyễn Thị Phượng, công nghệ trở thành một trong những công cụ để giải bài toán ấy. Từ thông báo lịch họp, tuyên truyền chủ trương đến vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống đánh bắt chim trời, nhiều nội dung trước đây phải thông báo trực tiếp nay được chuyển tải nhanh chóng qua các nhóm Zalo, Facebook của thôn.

Chị Nguyễn Thị Phượng cho biết: “Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn nên cách thông tin cũng phải nhanh hơn. Các nhóm Facebook, Zalo giúp thôn truyền đạt chủ trương, nắm bắt ý kiến và hỗ trợ người dân kịp thời”.

Người dân thôn Thạch Hải, xã Thạch Khê chủ động thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Là địa bàn có khu du lịch biển Thạch Hải, yêu cầu bảo vệ môi trường, nhất là phân loại rác tại nguồn, càng đặt ra yêu cầu đổi mới cách tuyên truyền. Ban Cán sự thôn tận dụng các nền tảng số để xây dựng nội dung gần gũi, trực quan; đồng thời thử nghiệm công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế poster, hình ảnh tuyên truyền, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.

Bà Trần Thị Ngọc, người dân thôn Thạch Hải chia sẻ: “Thông tin trên nhóm giúp chúng tôi biết nhanh việc chung và dễ thực hiện hơn. Như việc phân loại rác tại nguồn, nội dung được hướng dẫn cụ thể, trực quan nên người dân dễ nắm bắt. Sau một thời gian thực hiện, các gia đình trong thôn đã nghiêm túc thực hiện, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số” thôn Tân Vĩnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nếu ở Thạch Hải, công nghệ đang giúp đổi mới cách điều hành và tuyên truyền, thì tại thôn Tân Vĩnh, xã Can Lộc, chuyển đổi số được mở rộng thành một hoạt động cộng đồng.

Tân Vĩnh là địa bàn có gần 90% người dân theo đạo Công giáo. Sau khi mô hình “Chi hội phụ nữ số” được thành lập, đã có gần 300 thành viên tham gia. Đáng chú ý, thành viên của mô hình không chỉ có hội viên phụ nữ mà còn có nhiều nam giới, thanh niên trong thôn cùng tham gia, tạo thành một mạng lưới hỗ trợ kỹ năng số ngay tại cộng đồng.

Chị Trần Thị Hoa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Vĩnh, cho biết: “Chúng tôi hướng dẫn những kỹ năng thiết thực, từ VNeID, dịch vụ công trực tuyến đến thanh toán không dùng tiền mặt, để hội viên có thể tự thực hiện và hỗ trợ nhau”.

Không chỉ hướng dẫn những thao tác cụ thể, mô hình còn hướng tới việc hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống. Muốn vậy, người hướng dẫn phải là người biết trước, làm được trước và sẵn sàng hỗ trợ người khác.

Chị Tôn Thị Mơ - Bí thư Chi bộ Tân Vĩnh nhấn mạnh: “Cán bộ phải biết trước, làm được trước và hướng dẫn người dân cùng làm. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, lan tỏa bằng cách các hội viên là thành viên trong mỗi gia đình hướng dẫn nhau thực hiện”.

Cán bộ hội phụ nữ hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và cài đặt i-HaTinh.

Sau sắp xếp, 17 thôn của xã Can Lộc đều có tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng và dịch vụ số.

Theo ông Phạm Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc: “Cán bộ thôn gần dân, hiểu dân, có kỹ năng số sẽ giúp việc tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận phản ánh nhanh, sát thực tế hơn. Nhất là phát huy trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ thôn trẻ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng”.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền, công nghệ còn được đưa trực tiếp đến nơi người dân sinh sống. Tại tổ dân phố 24 và 29, phường Thành Sen, mô hình “Kiosk thông minh hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư” được triển khai thí điểm. Người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến hộ tịch, chứng thực, xây dựng, đất đai; đồng thời theo dõi tiến độ hồ sơ và đánh giá mức độ hài lòng ngay tại điểm hỗ trợ.

Người dân tổ dân phố 29, phường Thành Sen thực hiện thủ tục hành chính thông qua Kiosk dịch vụ công.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen thông tin: “Tuy mới đi vào hoạt động nhưng bước đầu mô hình đã đạt những kết quả khả quan, đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, góp phần giảm tải cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường”.

Đây cũng là yêu cầu cốt lõi của cải cách hành chính: không chỉ đưa người dân đến với chính quyền số, mà chính quyền số phải được đưa đến gần người dân. Để đáp ứng yêu cầu đó, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh “Bình dân học vụ số”. Từ đầu năm đến nay, hơn 4.000 lượt người tại 34 xã, phường được tập huấn kỹ năng số.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: “Ngành khoa học và công nghệ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tế. Khi cán bộ cơ sở có kỹ năng và người dân được hướng dẫn thường xuyên, tiện ích số mới phát huy hiệu quả”.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ là quản lý địa bàn rộng hơn mà còn phải tìm cách kết nối với người dân hiệu quả hơn. Từ những nhóm Zalo, Facebook ở thôn xóm đến các Kiosk dịch vụ công, từ những buổi hướng dẫn VNeID đến “Bình dân học vụ số”, công nghệ đang được chuyển hóa thành những tiện ích cụ thể trong đời sống.

Chuyển đổi số, vì thế, không bắt đầu từ những công nghệ lớn mà từ những việc rất gần với người dân: một thông báo đến đúng lúc, một thủ tục được hướng dẫn dễ hiểu, một kỹ năng được truyền đạt tận tay. Khi những “cầu nối số” được hình thành từ khu dân cư, chính quyền số sẽ từng bước đến gần hơn với từng gia đình, từng người dân.