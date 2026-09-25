Nâng cao năng lực ứng dụng AI cho cán bộ xã, phường

Sáng 25/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng AI thực chiến hỗ trợ xử lý công việc cho cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh”.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, 150 đại biểu là cán bộ cấp xã, phường được ông Trần Huy Giáp - Giám đốc Công ty TNHH phần mềm Phi Long (Hà Tĩnh) truyền đạt các nội dung cơ bản về: kỹ thuật khai thác AI chuyên nghiệp; nâng cao kỹ năng xây dựng câu lệnh (prompt), thiết kế quy trình xử lý công việc; ứng dụng AI trong công tác hành chính như soạn thảo, thẩm định văn bản, xử lý hồ sơ, số liệu, xây dựng báo cáo, thống kê; hỗ trợ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và tương tác với người dân trên môi trường số.

Đồng thời, lớp tập huấn cũng trang bị kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm công vụ khi ứng dụng AI.

Ông Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh phát biểu khai mạc tập huấn

Bên cạnh đó, thông qua các bài tập tình huống sát với thực tế công việc tại địa phương, các học viên đã trực tiếp thực hành thao tác, làm chủ công cụ và thảo luận về các giải pháp bảo mật dữ liệu, đạo đức ứng dụng công nghệ khi đưa AI vào môi trường công vụ.

Ông Trần Huy Giáp, Giám đốc Công ty TNHH phần mềm Phi Long (Hà Tĩnh) - trình bày các chuyên đề tại buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn được thiết kế theo hướng chuyên sâu, cập nhật các kỹ thuật và công cụ AI mới, chú trọng tăng thời lượng thực hành và xử lý tình huống thực tế nhằm tối ưu hóa thời gian, nâng cao hiệu suất công việc cho đội ngũ cán bộ cơ sở trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo động lực quan trọng xây dựng chính quyền số tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Hà Tĩnh.