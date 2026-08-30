Điều đặc biệt trên Zalo dịp Quốc khánh 2/9

Khởi động từ 26/08 và kéo dài đến hết 02/09, bộ giao diện cuộc gọi được tích hợp sẵn cho toàn bộ người dùng ứng dụng. Trong thời gian này, khi thực hiện các cuộc gọi trên Zalo, người dùng sẽ thấy hình ảnh Lễ đài Độc lập lịch sử – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời rạng rỡ. Bằng việc sử dụng thế mạnh của mình, Zalo mong muốn đưa tình yêu đất nước tiếp cận gần gũi hơn với thế hệ trẻ qua ngôn ngữ công nghệ hiện đại, góp phần lan tỏa và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam.

Zalo ra mắt bộ giao diện cuộc gọi mới dành riêng cho ngày Tết Độc Lập.

Đại diện Zalo, bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số, cho biết: “Là nền tảng gắn bó với hơn 81 triệu người dùng, Zalo mong muốn đồng hành cùng người Việt không chỉ trong các hoạt động giao tiếp hàng ngày mà còn trở thành cầu nối giúp người dùng bày tỏ tình cảm trong những dịp lễ trọng đại. Chúng tôi vô cùng tự hào khi được góp phần lan tỏa tình cảm tốt đẹp, cùng hàng triệu người dùng hướng về quê hương và đất nước trong dịp thiêng liêng này”.

Đây không phải là lần đầu tiên Zalo có các hoạt động hưởng ứng những ngày lễ lớn của đất nước. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Zalo ra mắt chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với bộ 3 giao diện Việt Nam lấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng làm trung tâm, thu hút 5 triệu người sử dụng chỉ sau một tuần, trở thành sự kiện cộng đồng có sức ảnh hưởng sâu rộng trên nền tảng. Cũng trong năm 2025, hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân, hình đại diện AI chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 của nền tảng cũng được đông đảo người dùng hưởng ứng, với khoảng 7,9 triệu bức hình AI đã được người dùng tạo ra trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Hoạt động được đông đảo người dùng hưởng ứng.

Bên cạnh việc đồng hành cùng người dùng Việt lan tỏa tình cảm, niềm tự hào trong những dịp đại lễ, Zalo còn tích cực hỗ trợ các cơ quan, ban ngành cũng như thúc đẩy phát triển xã hội và tiến trình chuyển đổi số. Với 19.760 kênh Zalo OA và 1.529 Zalo Mini App thuộc các đơn vị, cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế và tiện ích hoạt động tích cực tại 34 tỉnh, thành trên cả nước tính đến 06/2026, người dân có thể nhanh chóng tiếp nhận thông tin chính thống từ cơ quan nhà nước và đơn vị tiện ích, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề đang diễn ra.

Zalo là nền tảng nhắn tin và gọi điện miễn phí trên di động và máy tính, ra mắt lần đầu vào tháng 8/2012. Sau hơn một thập kỷ, Zalo liên tục giữ vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam, theo báo cáo hàng quý của Decision Lab. Tính đến tháng 6/2026, Zalo có 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, với 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.