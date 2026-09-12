Tăng tốc chuyển đổi mạng trước thời điểm "khai tử" 2G

Theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 15/9/2026, mạng 2G sẽ chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam. Đây là bước chuyển quan trọng, tạo điều kiện để các nhà mạng tập trung phát triển 4G, 5G và các dịch vụ viễn thông thế hệ mới.

Tắt sóng 2G là bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng cao của người dùng. Ảnh: Internet.

Với bà Chu Thị Hồng (phường Thành Sen), hiện điện thoại vẫn đang sử dụng mạng 2G. Bởi vậy, khi biết thông tin về việc tắt sóng 2G, bà băn khoăn về việc điện thoại có tiếp tục hoạt động bình thường không, liên lạc có bị ảnh hưởng không và cần thực hiện những bước nào để chuyển sang mạng 4G.

“Nghe thông tin tắt sóng 2G, tôi khá lo lắng. Nhân viên VNPT Hà Tĩnh bảo với tôi rằng, nếu không thực hiện chuyển đổi thì từ ngày 15/9 sẽ không thể thực hiện được việc nghe - gọi. Sau khi cung cấp các thông tin cần thiết, tôi đã được nhân viên VNPT Hà Tĩnh hỗ trợ chuyển đổi thành công từ mạng 2G sang mạng 4G, đảm bảo điện thoại hoạt động bình thường” - bà Chu Thị Hồng (phường Thành Sen) chia sẻ.

Nhân viên VNPT Hà Tĩnh hỗ trợ bà Chu Thị Hồng (phường Thành Sen) chuyển đổi từ mạng 2G sang mạng 4G.

Không chỉ bà Hồng, nhiều người lớn tuổi hiện đang gặp không ít bỡ ngỡ khi chuyển sang mạng 4G, nhất là với những thao tác cài đặt trên thiết bị điện thoại. Để hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi, thời gian qua, VNPT Hà Tĩnh đã phân công nhân viên theo từng địa bàn, chủ động rà soát, liên hệ và đến tận nhà hướng dẫn những khách hàng gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi mạng 2G.

Bà Võ Thị Hương (phường Thành Sen) cũng được nhân viên VNPT Hà Tĩnh hỗ trợ chuyển đổi và hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ trên mạng di động mới.

Bên cạnh hỗ trợ tại nhà, tại các điểm giao dịch, khách hàng cũng được các nhà mạng kiểm tra SIM, thiết bị và hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ trên mạng 4G, 5G.

Ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc VNPT Hà Tĩnh cho biết: “Đến nay, tỷ lệ thuê bao chuyển đổi từ mạng 2G sang 4G đã đạt trên 96% tổng số thuê bao cần chuyển đổi. VNPT Hà Tĩnh đang tiếp tục rà soát các thuê bao còn lại, chủ động hỗ trợ khách hàng hoàn tất chuyển đổi, bảo đảm duy trì chất lượng và tính liên tục của dịch vụ. Cùng với việc phát triển hạ tầng 4G, 5G, đơn vị triển khai các chính sách ưu đãi, gói cước data phù hợp nhằm thúc đẩy khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ trên nền tảng công nghệ mới. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành việc chuyển đổi công nghệ, mà còn giúp khách hàng khai thác hiệu quả các tiện ích của 4G, 5G trong thực tế".

Việc chủ động kiểm tra thiết bị để chuyển đổi từ mạng 2G lên 4G, 5G là bước chuẩn bị cần thiết, giúp người dùng tránh nguy cơ gián đoạn liên lạc đột ngột.

Không chỉ VNPT Hà Tĩnh, thời gian qua, các nhà mạng khác trên địa bàn như Viettel Hà Tĩnh, MobiFone Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh rà soát, hỗ trợ khách hàng chuyển từ mạng 2G sang sử dụng dịch vụ trên nền tảng 4G, 5G. Theo các đơn vị, trong quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn do yêu cầu đầu tư hạ tầng lớn, một bộ phận khách hàng vẫn sử dụng điện thoại chỉ có mạng 2G; một số thiết bị chuyên dụng cũng chưa được nâng cấp lên công nghệ 4G. Vì vậy, cùng với việc rà soát và hỗ trợ khách hàng chuyển đổi, các doanh nghiệp viễn thông tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng 4G, 5G để bảo đảm dịch vụ di động được duy trì ổn định, thông suốt.

Tại Viettel Hà Tĩnh, quá trình chuyển đổi được triển khai theo hướng chủ động, rà soát các thuê bao còn sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ 2G để kịp thời thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn thiết bị phù hợp. Theo thông tin từ Viettel Hà Tĩnh, đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn tất việc chuyển đổi thuê bao từ mạng 2G sang 4G,5G trên địa bàn theo đúng lộ trình; chỉ còn khoảng 0,8% thuộc nhóm khách hàng vãng lai chưa thực hiện chuyển đổi.

Nhân viên VNPT Hà Tĩnh hỗ trợ khách hàng kiểm tra, chuyển đổi thuê bao tại điểm giao dịch.

Trao đổi về nội dung này, ông Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở KH&CN Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, Sở KH&CN đã phối hợp với các nhà mạng bám sát lộ trình dừng công nghệ 2G trên phạm vi cả nước, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân chủ động chuyển sang sử dụng thiết bị và dịch vụ trên nền tảng công nghệ mới.

“Đến nay, việc chuyển đổi thuê bao từ mạng 2G sang 4G, 5G trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả tốt. Sở tiếp tục chỉ đạo các nhà mạng khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng 4G, 5G để đảm bảo liên lạc của người dân được duy trì thông suốt, không bị gián đoạn” - ông Đặng Văn Đức thông tin.

Quá trình tắt sóng 2G là bước cuối của lộ trình chuyển đổi công nghệ di động đã được triển khai từng bước. Việc khép lại công nghệ cũ giúp giải phóng dải băng tần để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên tần số quốc gia. Khi 4G và 5G phủ sóng, người dân không chỉ thụ hưởng dịch vụ di động chất lượng cao mà còn có thể tiếp cận các dịch vụ số, thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế số, xã hội số.