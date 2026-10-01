Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo tại Hà Tĩnh

Từ năm 2019 đến nay, Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những hoạt động góp phần kết nối các ý tưởng khởi nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Theo đánh giá của Sở KH&CN, nhiều dự án sau khi tham gia cuộc thi đã từng bước hoàn thiện sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số vào quản trị, bán hàng và phát triển thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm sạch, công nghiệp phụ trợ, cơ khí và ứng dụng công nghệ đã phát triển ổn định, tạo việc làm và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Một số sản phẩm khởi nghiệp đã được công nhận OCOP từ 3-4 sao, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn khát vọng phát triển Hà Tĩnh”, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2026 (TECHFEST) xác định không chỉ tìm kiếm những ý tưởng mới để chấm chọn, trao giải, mà mở rộng nguồn ý tưởng, lực lượng đồng hành và tạo thêm cơ hội để các dự án tiếp tục phát triển.

Đây là cơ hội lớn để thúc đẩy khởi nghiệp và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nên các ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang tích cực tuyên truyền, lan tỏa TECHFEST 2026.

Xác định các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo sẽ mở ra cho sinh viên những cơ hội lớn sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh luôn đồng hành với các cuộc thi hằng năm. Ông Biện Văn Quyền - Phó Trưởng ban Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh, Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: "Những năm qua, nhà trường luôn đồng hành và tạo điều kiện để sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đây là cơ hội rất tốt để sinh viên phát huy năng lực, từ việc hình thành ý tưởng đến xây dựng sản phẩm, trình bày và bảo vệ ý tưởng trước chuyên gia. Năm nay, trường sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để sinh viên biết và chủ động tham gia; đồng thời ghi nhận kết quả từ TECHFEST trong việc xét tặng học bổng cho sinh viên".

Trường Đại học Hà Tĩnh luôn tạo cơ hội để sinh viên phát huy năng lực, tích cực tham gia TECHFEST.

TECHFEST cũng đang được đưa đến gần hơn với những người đang trực tiếp làm sản phẩm và vận hành thị trường. Thông qua các hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã giới thiệu về cuộc thi, đồng thời tạo không gian để hội viên chia sẻ ý tưởng, trao đổi những vướng mắc trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho biết: “Thông qua các cuộc họp, hội nghị, chương trình cafe doanh nhân, chúng tôi đã lồng ghép để tuyên truyền về cuộc thi. Đến nay đã có 4 hội viên xây dựng hồ sơ tham gia TECHFEST 2026. Chúng tôi đang tiếp tục tư vấn và kết nối thêm nguồn lực để hội viên hoàn thiện dự án, tham dự cuộc thi với tinh thần cao nhất”.

Nhiều tác giả tham gia cuộc thi đã liên tục phát triển sản phẩm mới, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường.

Theo Sở KH&CN, không gian cho đổi mới sáng tạo cũng được mở rộng thông qua những hoạt động diễn ra bên lề cuộc thi như các hội thảo, tọa đàm, sự kiện kết nối và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; đồng thời kết nối các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư cùng tham gia tư vấn, hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, thương mại hóa và kết nối đầu tư cho những ý tưởng, dự án có tiềm năng.

Trong đó, tại diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” tổ chức mới đây, những câu chuyện về sản phẩm, khách hàng, mô hình kinh doanh, vốn và thương mại hóa đã cho thấy rõ hơn những yêu cầu mà một dự án khởi nghiệp phải đối mặt khi bước ra thị trường. Tại diễn đàn, nhiều người trẻ có đam mê, ý tưởng khởi nghiệp, đã được các chuyên gia, nhà đầu tư tư vấn về khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm, tìm được khách hàng và tiếp tục phát triển.

Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” đã giúp người trẻ thấy rõ hơn những yêu cầu mà một dự án khởi nghiệp phải đối mặt khi bước ra thị trường.

TECHFEST 2026 cũng mở rộng không gian cho các đối tượng tham gia. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân ở ngoài tỉnh nếu có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo phù hợp đều có thể đăng ký tham gia. Trong đó ưu tiên những dự án đã hoặc dự kiến triển khai tại Hà Tĩnh; ứng dụng công nghệ mới, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh; hướng đến phát triển bền vững hoặc tạo tác động tích cực cho cộng đồng, du lịch, xã hội, môi trường.

Ông Trần Mạnh Hùng - Trưởng phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở KH&CN cho biết: “TECHFEST 2026 không giới hạn các dự án, ý tưởng đăng ký tham gia trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh. Chúng tôi mong muốn thu hút các dự án, ý tưởng, công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo hướng đến giải quyết những bài toán thực tiễn đang đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh. Bên cạnh tính mới, tính sáng tạo và khả thi, các dự án được khuyến khích phải có định hướng rõ ràng về sản phẩm, công nghệ, mô hình hoặc giải pháp cụ thể, có khả năng ứng dụng, tạo ra giá trị và phát triển trên thị trường. Qua cuộc thi, Hà Tĩnh không chỉ tìm kiếm những ý tưởng tiềm năng mà còn hướng tới kết nối nguồn lực, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp để từng bước đưa các giải pháp sáng tạo vào thực tiễn, tạo ra kết quả và sản phẩm cụ thể, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh”.

Cùng đó, các dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo đạt giải năm nay cũng được ưu tiên xem xét để triển khai các chính sách hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, năng suất và chất lượng nhằm thương mại hóa sản phẩm. Những dự án có tiềm năng còn được kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ và được lựa chọn, giới thiệu tham gia các cuộc thi, sự kiện khởi nghiệp ở cấp vùng, quốc gia.