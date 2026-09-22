Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tạo dư địa tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh

Hơn 3.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Tháng 6/2026, Công ty CP Chăm sóc sức khỏe Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) được thành lập với lĩnh vực hoạt động chính là khám, chữa bệnh. Doanh nghiệp đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, chuẩn bị các điều kiện, dự kiến tháng 10/2026 đi vào vận hành. “Việc Nhà nước quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, cùng những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập về thuế, tín dụng, khoa học - công nghệ... đã tạo động lực để chúng tôi đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe” - ông Lê Anh Quân, Giám đốc công ty chia sẻ.

Công ty CP Chăm sóc sức khỏe Thiên Cầm lắp đặt thiết bị để tháng 10/2026 đưa vào vận hành.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 68) ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 68, tuyên truyền và triển khai kịp thời, đồng bộ đến các cấp, ngành và tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, các sở, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện các chính sách đầu tư - kinh doanh, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông Lê Đức Anh – Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh (Sở Tài chính) cho biết: "Tính đến 15/9/2026, toàn tỉnh thành lập mới 2.011 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 15.562 tỷ đồng (tăng 1,6 lần về số lượng và 2,1 lần về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2025). Lũy kế từ khi triển khai Nghị quyết 68 đến nay, toàn tỉnh thành lập hơn 3.000 doanh nghiệp. Đây là con số tích cực trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh".

﻿ ﻿ ﻿﻿ Đến 31/8/2026, Hà Tĩnh có 12.755 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động.

Thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích cực tham mưu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua các giải pháp cải thiện chất lượng điều hành. Sở cũng phối hợp các sở, ngành để lồng ghép nội dung phát triển kinh tế tư nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Mục tiêu là không chỉ tạo điều kiện để doanh nghiệp thành lập mà còn hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra giá trị dài hạn cho tỉnh và cộng đồng.

Nâng tầm doanh nghiệp địa phương

Theo ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính): Đến 31/8/2026, Hà Tĩnh có 12.755 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động. Khu vực doanh nghiệp đóng góp từ 60 - 65% GRDP, 65% tổng thu ngân sách, 50% tổng vốn đầu tư trên địa bàn và tạo việc làm cho 84% lực lượng lao động. Cùng với sự gia tăng về số lượng, khu vực tư nhân đang có những chuyển biến về chất lượng. Một số doanh nghiệp từng bước đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, doanh nghiệp FDI.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải chuyên sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải chuyên sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và đã cung ứng sản phẩm cho một số doanh nghiệp FDI trong quá trình xây dựng hạ tầng. Theo ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty: Đơn vị được Nhà nước hỗ trợ tiếp cận đất đai, vốn, khoa học công nghệ, tạo nền tảng phát triển. Đặc biệt, công ty đã ký biên bản hợp tác với Công ty TNHH TBM (Nhật Bản) và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vật liệu từ carbon. Doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài dựa trên những định hướng của tỉnh.

Bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn loay hoay với “bài toán” quy mô nhỏ, quản trị hạn chế, thiếu vốn và mặt bằng sản xuất... Trong khi đó, những biến động của kinh tế thế giới gây sức ép lên chuỗi cung ứng, thị trường và chi phí sản xuất đối với doanh nghiệp.

Ngành ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư sản xuất - kinh doanh.

Để tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng cho doanh nghiệp đổi mới, phát triển, ngày 10/9/2026, UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. Trọng tâm của đề án là tạo lập môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về đất đai, vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, số doanh nghiệp tăng bình quân 11 - 12%/năm; đến năm 2030 có khoảng 18.000 - 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động; hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp quy mô lớn có vai trò dẫn dắt; 15 - 20 doanh nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo; 20 doanh nghiệp nội tỉnh tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI... Đây là hướng đi được cộng đồng doanh nghiệp mong đợi.

Doanh nghiệp địa phương mong muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hợp tác với các doanh nghiệp FDI.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc Công ty CP Cơ khí Công nghiệp Đức Tài cho hay: "Doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị, dịch vụ cho các nhà máy nhiệt điện trong và ngoài tỉnh. Cùng với Nghị quyết 68, việc tỉnh ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 tạo động lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn sớm tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp tầm cỡ, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp địa phương có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng để nâng tầm hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế".