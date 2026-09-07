Công trường dự án VSIP Hà Tĩnh rộn vang tiếng máy

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu tháng 9, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) tăng tốc thi công nhiều hạng mục quan trọng.
Thời điểm này, công tác san lấp mặt bằng vẫn là hạng mục trọng tâm. Toàn dự án đang có 4 nhà thầu đảm nhiệm hạng mục này. Hàng chục xe ben, máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên công trường.
Cùng với san lấp mặt bằng, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án như giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc cũng được triển khai đồng loạt, khối lượng thực hiện đạt khoảng 30%. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh thi công hệ thống mương thoát nước mưa và thoát nước thải.
Các công nhân tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Khi những tuyến đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng sản xuất dần hoàn thiện, VSIP Hà Tĩnh không chỉ tạo dựng diện mạo mới cho khu công nghiệp hiện đại bậc nhất của tỉnh mà còn gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
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