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Công trường dự án VSIP Hà Tĩnh rộn vang tiếng máy

Nguyễn Oanh - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu tháng 9, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) tăng tốc thi công nhiều hạng mục quan trọng.

Những ngày thời tiết thuận lợi, công trường Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) trở nên sôi động với hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc hoạt động liên tục.

Những ngày thời tiết thuận lợi, công trường Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) trở nên sôi động với hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc hoạt động liên tục.

Dự án đã giải phóng mặt bằng được 190,39/190,41 ha (đạt 99,99%), đang đẩy nhanh thi công hạ tầng để sớm đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Dự án đã giải phóng mặt bằng được 190,39/190,41 ha (đạt 99,99%), đang đẩy nhanh thi công hạ tầng để sớm đón các nhà đầu tư thứ cấp.

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Thời điểm này, công tác san lấp mặt bằng vẫn là hạng mục trọng tâm. Toàn dự án đang có 4 nhà thầu đảm nhiệm hạng mục này. Hàng chục xe ben, máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên công trường.
Đến nay, dự án đã hoàn thành san lấp hơn 68/162,71 ha và đang tăng tốc thi công trên phần diện tích còn lại.

Đến nay, dự án đã hoàn thành san lấp hơn 68/162,71 ha và đang tăng tốc thi công trên phần diện tích còn lại.

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thành Lâm đảm nhận san lấp gần 30 ha mặt bằng dự án. Đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện phân khu A7 bàn giao cho chủ đầu tư, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai khu A8.

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thành Lâm đảm nhận san lấp gần 30 ha mặt bằng dự án. Đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện phân khu A7 bàn giao cho chủ đầu tư, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai khu A8.

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Mỗi ngày, công ty huy động hơn 40 đầu máy, phương tiện cùng hàng chục công nhân, phấn đấu hoàn thành san lấp phân khu A7 trong tháng 9 để bàn giao đúng kế hoạch.
Anh Nguyễn Công Anh, Chỉ huy trưởng Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thành Lâm cho biết: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đang tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, kéo dài thời gian làm việc trong ngày để đẩy nhanh tiến độ. Dù khối lượng công việc lớn, thời tiết diễn biến thất thường nhưng công ty luôn quan tâm chế độ, điều kiện làm việc và sinh hoạt nên người lao động yên tâm bám công trường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Anh Nguyễn Công Anh, Chỉ huy trưởng Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Thành Lâm cho biết: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đang tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, kéo dài thời gian làm việc trong ngày để đẩy nhanh tiến độ. Dù khối lượng công việc lớn, thời tiết diễn biến thất thường nhưng công ty luôn quan tâm chế độ, điều kiện làm việc và sinh hoạt nên người lao động yên tâm bám công trường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

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Cùng với san lấp mặt bằng, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án như giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc cũng được triển khai đồng loạt, khối lượng thực hiện đạt khoảng 30%. Trong ảnh: Công nhân Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh thi công hệ thống mương thoát nước mưa và thoát nước thải.
Hệ thống thoát nước là hạng mục quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp.

Hệ thống thoát nước là hạng mục quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp.

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Các công nhân tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Chủ đầu tư cũng đang xúc tiến triển khai các công trình trọng điểm như: trạm xử lý nước thải (công suất 6.000m3/ngày đêm), khu nhà xưởng xây sẵn cho thuê 6.000m2, tòa nhà văn phòng, trạm phòng cháy chữa cháy… Trong ảnh: Trạm xử lý nước thải đang được đẩy nhanh tiến độ.

Chủ đầu tư cũng đang xúc tiến triển khai các công trình trọng điểm như: trạm xử lý nước thải (công suất 6.000m3/ngày đêm), khu nhà xưởng xây sẵn cho thuê 6.000m2, tòa nhà văn phòng, trạm phòng cháy chữa cháy… Trong ảnh: Trạm xử lý nước thải đang được đẩy nhanh tiến độ.

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Với tổng vốn đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng, dự án VSIP Hà Tĩnh giai đoạn 1 đang dần hiện hữu.
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Khi những tuyến đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng sản xuất dần hoàn thiện, VSIP Hà Tĩnh không chỉ tạo dựng diện mạo mới cho khu công nghiệp hiện đại bậc nhất của tỉnh mà còn gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
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Theo Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh - chủ đầu tư, đến thời điểm này dự án đã thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký dự kiến hơn 101 triệu USD.

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Tags:

#VSIP Hà Tĩnh #dự án khu công nghiệp #thi công hạ tầng #bắc Thạch Hà #đầu tư FDI #san lấp mặt bằng #hạ tầng kỹ thuật

Chủ đề Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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