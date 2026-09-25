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Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muồn tham quan Khu Kinh tế Vũng Áng

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Xay Xạ Nạ - Khôt Phu Thon - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn khẳng định sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa về Cảng quốc tế Lào - Việt (Hà Tĩnh).

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muồn năm 2026, sáng 25/9, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muồn do đồng chí Xay Xạ Nạ - Khôt Phu Thon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 12 tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào dẫn đầu đến tham quan Khu kinh tế Vũng Áng.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị cùng đi với đoàn.

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Đoàn đến thăm Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến thăm Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh - một trong những cơ sở sản xuất xe điện tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Nhà máy khởi công vào tháng 12/2024 và hoàn thành tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư 7.300 tỷ đồng. Giai đoạn 1, nhà máy có công suất thiết kế 300.000 xe/năm, dự kiến sẽ tăng lên 600.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo.

8 tháng đầu năm 2026, Nhà máy đã sản xuất hơn 53.000 chiếc ô tô điện các loại, trong đó có một số mẫu mới như VF2, Minio green… Nhà máy đang tạo việc làm cho gần 6.000 lao động và có thể mở rộng quy mô lên tới 15.000 người trong tương lai, góp phần giải quyết nhiều việc làm, thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

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Đoàn đến tham quan và nghe giới thiệu về quy mô, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Đoàn cũng đã đến tham quan Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt. Ngày 25/3/2025, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành Quyết định số 254/QĐ-CHHĐTVN về việc công bố mở cầu cảng số 3 - bến cảng Vũng Áng, đánh dấu việc chính thức đưa bến cảng vào khai thác.

Hiện nay, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt quản lý, vận hành bến số 1, 2, 3 tại cảng Vũng Áng.

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Đồng chí Xay Xạ Nạ - Khôt Phu Thon - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn đánh giá cao hoạt động của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, góp phần vào phát triển của tỉnh Khăm Muồn nói riêng và nước CHDCND Lào nói chung.

Việc đưa 3 bến cảng vào khai thác giúp nâng cao năng lực tiếp nhận và xử lý hàng hóa của cảng Vũng Áng, tạo điều kiện mở rộng dịch vụ logistics, giảm áp lực cho các bến hiện hữu, đồng thời tăng sức hấp dẫn của hành lang vận tải từ Lào ra Biển Đông.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua các bến đạt gần 3,6 triệu tấn, bằng khoảng 64% kế hoạch năm và bằng 106% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hàng hóa của Lào trong tổng sản lượng đạt hơn 40%, cho thấy vai trò ngày càng rõ của cảng Vũng Áng trong phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa của Lào.

Qua tham quan, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muồn đánh giá cao quy mô, tính đồng bộ và hướng phát triển hiện đại của Khu kinh tế Vũng Áng. Đặc biệt, việc Cảng quốc tế Lào - Việt đưa thêm bến số 3 vào khai thác đang mở rộng năng lực tiếp nhận, trung chuyển hàng hóa, tạo thêm điều kiện thuận lợi để hàng hóa của Lào kết nối với tuyến hàng hải quốc tế.

Đồng chí Xay Xạ Nạ - Khôt Phu Thon - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khăm Muồn cũng khẳng định sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa về Cảng quốc tế Lào - Việt.

Đây cũng là những kết quả cụ thể góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh và Khăm Muồn ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy lợi thế kết nối của hai địa phương trên hành lang kinh tế Đông - Tây, qua đó vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

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Tags:

#Khăm Muồn #VinFast #cảng Vũng Áng #Hà Tĩnh #hợp tác kinh tế #Lào #đầu tư

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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