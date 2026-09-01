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Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.

Nhà máy điện vận hành với độ khả dụng cao nhất

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh), các kíp vận hành bước vào ca trực xuyên lễ với sự tập trung cao độ. Trong phòng điều khiển trung tâm, từng thông số của hai tổ máy với tổng công suất 1.200 MW được giám sát liên tục; bên ngoài, kỹ sư, công nhân kiểm tra thiết bị, nhiên liệu. Giữa mùa mưa bão, khi thời tiết và việc tiếp nhận, vận chuyển than tiềm ẩn rủi ro, nhà máy chủ động các phương án vận hành, ứng phó sự cố, duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất.

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Kỹ sư Hoàng Văn Thiện cùng đồng nghiệp vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 trong ngày 1/9.

Kỹ sư Hoàng Văn Thiện (Phân xưởng Vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) chia sẻ: “Mỗi ca trực là một chuỗi công việc tưởng như lặp lại nhưng không cho phép chúng tôi chủ quan. Mỗi người ở một vị trí, kiểm tra tỉ mỉ từng thông số, theo dõi thiết bị, giám sát tình trạng các tổ máy để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và phối hợp xử lý theo đúng quy trình. Làm việc trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, chúng tôi cảm thấy tự hào và càng ý thức nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ”.

Hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hòa lưới khoảng 21 triệu kWh điện/ngày, tiêu thụ 10.000 tấn than. Để dòng điện không bị gián đoạn, Phân xưởng Nhiên liệu duy trì lực lượng trực, phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận và cấp than cho nhà máy. 8 tháng năm 2026, nhà máy sản xuất hơn 5,14 tỷ kWh điện; các bộ phận đang nỗ lực hướng tới mục tiêu sản xuất 6,5 tỷ kWh điện trong năm nay.

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Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang nỗ lực để sớm hoàn thành mục tiêu sản xuất 6,5 tỷ kWh trong năm nay.

Tại các nhà máy thủy điện, công tác theo dõi mực nước, lưu lượng về hồ chứa, khả năng phát điện và phương án điều tiết nước cũng đang được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn công trình, thiết bị và vùng hạ du.

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô (xã Phúc Trạch), đội ngũ kỹ sư, công nhân được bố trí trực xuyên lễ. Các phương án vận hành được rà soát, cập nhật theo diễn biến thời tiết và tình hình nguồn nước. Với mực nước hồ chứa đạt 62,31m, mỗi ngày, nhà máy hòa lưới hơn 50.000 kWh điện.

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Kỹ sư Nhà máy Thủy điện Hố Hô kiểm tra các thiết bị vận hành.

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho biết: “Trong dịp lễ 2/9, nhà máy huy động nhân lực trực với tinh thần nâng cao độ khả dụng của các tổ máy. Lực lượng kỹ sư, công nhân được bố trí theo từng vị trí; Ban Giám đốc cũng trực tiếp chỉ huy, bám sát nhà máy, kiểm tra các khu vực và kịp thời động viên người lao động”.

“Canh” từng thông số trên đường truyền tải

Nếu nhà máy điện là nơi tạo ra nguồn năng lượng, thì hệ thống truyền tải chính là những “mạch máu” đưa dòng điện đi xa. Tại Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh (Truyền tải điện Hà Tĩnh), không khí làm việc trong những ngày lễ diễn ra khẩn trương, chuyên nghiệp.

Ông Phan Văn Tới - Tổ phó Tổ quản lý vận hành Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh cho hay: “Trạm 500 kV Hà Tĩnh là một “mắt xích” quan trọng trên trục truyền tải điện quốc gia. Khu vực Bắc Trung Bộ tập trung nhiều nhà máy điện lớn, hệ thống truyền tải phải đáp ứng yêu cầu đưa nguồn điện lên lưới và truyền tải theo cả hai chiều Bắc - Nam. Để bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục, kỹ sư, công nhân duy trì chế độ trực 24/7 với 3 ca, 5 kíp/ngày. Các vị trí trực phải thường xuyên giám sát tình trạng mang tải, kiểm tra thiết bị và sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường; mọi thao tác đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và mệnh lệnh điều độ”.

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Trạm 500 kV Hà Tĩnh là một “mắt xích” quan trọng trên trục truyền tải điện quốc gia.

Trải qua hàng nghìn ca trực đã giúp kỹ sư Trần Hoàng Đạt (Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh) thuộc từng đường dây, máy biến áp, thiết bị trong trạm. Thế nhưng, anh không bao giờ cho phép mình chủ quan trong công việc.

“Thực hiện nhiệm vụ trong dịp lễ tết, yêu cầu về độ tin cậy cung cấp điện càng cao, nên chúng tôi luôn phải tập trung và cẩn trọng trong từng thao tác. Bởi chỉ một dấu hiệu bất thường trên lưới cũng có thể tiềm ẩn sự cố. Với chúng tôi, niềm vui trong những ngày lễ rất giản đơn, đó là hệ thống truyền tải ổn định, các thông số kỹ thuật nằm trong giới hạn cho phép và không xảy ra sự cố lưới” – kỹ sư Trần Hoàng Đạt tiết lộ.

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Nhân viên Điện lực Hương Khê theo dõi các thông số vận hành trên lưới.

Từ hệ thống truyền tải đến lưới điện phân phối, những người thợ điện vẫn đang âm thầm giữ nhịp vận hành. Dịp Quốc khánh 2/9, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát các tuyến đường dây, trạm biến áp, tình trạng mang tải và những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Các phương án trực, xử lý sự cố được chuẩn bị nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ gián đoạn cung cấp điện.

Theo ông Phạm Lương Trung - Giám đốc Điện lực Hương Khê: Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc để xử lý nhanh các sự cố nếu phát sinh. Trước kỳ nghỉ lễ, các tuyến đường dây, trạm biến áp đã được ngành chuyên môn kiểm tra, xử lý những khiếm khuyết, củng cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn. Trong kỳ nghỉ lễ, những phụ tải quan trọng, địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao được đơn vị ưu tiên bảo đảm cung cấp điện.

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Tags:

#Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 #Nhà máy thủy điện Hố Hô #Công ty Điện lực Hà Tĩnh #kỹ sư ngành điện #trực lễ 2/9 #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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