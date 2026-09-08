Lò cao số 1 Formosa Hà Tĩnh sản xuất gang lỏng trở lại, tiếp tục khắc phục lò gió nóng số 3

(Baohatinh.vn) - Đến nay, lò cao số 1 của Formosa Hà Tĩnh đang được cấp gió nóng từ lò gió nóng số 1, số 2, số 4 để vận hành và bắt đầu sản xuất ra gang lỏng.
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) thông tin, sau sự cố tại lò gió nóng số 3 thuộc lò cao số 1 diễn ra ngày 4/9, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tập trung nhân lực để khắc phục.
Đến nay, lò cao số 1 được cấp gió nóng từ lò gió nóng số 1, số 2 và số 4 để vận hành và bắt đầu sản xuất ra gang lỏng.
Tuy nhiên, để ổn định sản xuất, lò cao số 1 sẽ vận hành khoảng 50% sản lượng và tăng dần theo thời gian.
Công ty tiếp tục tập trung để sớm hoàn thành khắc phục sự cố tại lò gió nóng số 3.
Trong 8 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của FHS đạt trên 4,29 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ khoảng 4,14 triệu tấn, đóng nộp vào ngân sách trên 176 triệu USD (trên 4.500 tỷ đồng).
Trước đó, vào 8h16 ngày 4/9, lò gió nóng số 3 thuộc lò cao số 1 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (phường Vũng Áng) phát sinh sự cố bất thường về thiết bị kèm theo tia lửa, vật liệu chịu lửa ở nhiệt độ cao bị bắn ra khiến khu vực cỏ gần đó bị cháy. Ngay sau đó, xưởng lò cao của công ty đã tiến hành dừng lò cao khẩn cấp.
Sau khi xảy ra sự cố, đội phòng cháy, chữa cháy của công ty phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương tiện để khống chế đám cháy. Chỉ sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.
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