Lò cao số 1 Formosa Hà Tĩnh sản xuất gang lỏng trở lại, tiếp tục khắc phục lò gió nóng số 3

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Formosa Hà Tĩnh đang diễn ra ổn định.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) thông tin, sau sự cố tại lò gió nóng số 3 thuộc lò cao số 1 diễn ra ngày 4/9, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tập trung nhân lực để khắc phục.

Đến nay, lò cao số 1 được cấp gió nóng từ lò gió nóng số 1, số 2 và số 4 để vận hành và bắt đầu sản xuất ra gang lỏng.

Tuy nhiên, để ổn định sản xuất, lò cao số 1 sẽ vận hành khoảng 50% sản lượng và tăng dần theo thời gian.

Công ty tiếp tục tập trung để sớm hoàn thành khắc phục sự cố tại lò gió nóng số 3.

Trong 8 tháng năm 2026, sản lượng phôi thép của FHS đạt trên 4,29 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ khoảng 4,14 triệu tấn, đóng nộp vào ngân sách trên 176 triệu USD (trên 4.500 tỷ đồng).