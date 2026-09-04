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Formosa Hà Tĩnh kiểm soát kịp thời sự cố tại lò gió nóng

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Công ty Formosa Hà Tĩnh, sự cố tại lò gió nóng số 3 đã được kiểm soát, không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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Đám cháy đã được khống chế chỉ sau 30 phút.

Vào 8h16' ngày 4/9, lò gió nóng số 3 thuộc lò cao số 1 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (phường Vũng Áng) phát sinh sự cố bất thường về thiết bị kèm theo tia lửa, vật liệu chịu lửa ở nhiệt độ cao bị bắn ra khiến khu vực cỏ gần đó bị cháy. Ngay sau đó, xưởng lò cao của công ty đã tiến hành dừng lò cao khẩn cấp.

Sau khi xảy ra sự cố, đội phòng cháy, chữa cháy của công ty phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương tiện để khống chế đám cháy. Chỉ sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ Formosa Hà Tĩnh, sự cố về lò gió nóng số 3 sẽ được hoàn thành khắc phục trong 48h và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Công ty đang tiến hành xác minh nguyên nhân xảy ra sự cố.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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