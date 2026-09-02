Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Đóng góp lớn cho công nghiệp và ngân sách



Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đầu tư Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu Kinh tế Vũng Áng với tổng vốn hơn 12,8 tỷ USD. Đây là dự án FDI lớn nhất Hà Tĩnh tính đến thời điểm hiện nay. Dự án gồm nhà máy gang thép, cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy điện, triển khai trên diện tích 3.318 ha. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 với 2 lò cao, công suất 7 triệu tấn phôi thép/năm, FHS duy trì sản xuất ổn định, trở thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp và ngân sách Hà Tĩnh.

FHS đang duy trì sản xuất ổn định, đóng góp lớn vào tăng trưởng và thu ngân sách cho tỉnh nhà.

Theo số liệu từ BQL KKT tỉnh, năm 2025, FHS sản xuất khoảng 5,68 triệu tấn phôi thép, tiêu thụ 5,61 triệu tấn sản phẩm, doanh thu đạt 2,91 tỷ USD. Từ đầu năm 2026 đến nay, sản lượng phôi thép đạt khoảng 3,72 triệu tấn, tiêu thụ 3,63 triệu tấn, doanh thu khoảng 1,95 tỷ USD. Năm 2025, doanh nghiệp đóng nộp khoảng 224 triệu USD tiền thuế; những tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 150 triệu USD. Tính từ năm 2015 đến hết tháng 6/2026, FHS đã đóng, nộp khoảng 3,25 tỷ USD tiền thuế.

Cảng nước sâu Sơn Dương có công suất thiết kế 30 triệu tấn/năm.

Cùng với hoạt động sản xuất, hệ thống cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy điện được đầu tư đồng bộ, góp phần bảo đảm chuỗi sản xuất vận hành ổn định. Cảng nước sâu Sơn Dương có công suất thiết kế 30 triệu tấn/năm. Từ đầu năm 2026 đến nay, có 615 lượt tàu ra vào cảng, lượng hàng hóa bốc dỡ khoảng 16,04 triệu tấn. Nhà máy điện của FHS có tổng công suất 650 MW, từ tháng 6/2017 đã hoàn thành toàn bộ hạng mục và hòa vào lưới điện quốc gia. Năm 2025, nhà máy phát khoảng 3,73 triệu MWh; những tháng đầu năm 2026 phát khoảng 2,29 triệu MWh.

Nhà máy nhiệt điện của FHS.

Theo lãnh đạo công ty, hiện nay, không chỉ duy trì sản xuất, FHS đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường xuất khẩu. Các sản phẩm thép của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận tại nhiều thị trường như: EU, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ. Thời gian tới, công ty tiếp tục phát triển sản phẩm thép tấm cường độ cao như: phôi thép dẹt, thép cuộn cán nóng theo 4 hướng ứng dụng chính: kết cấu xây dựng, ô tô - xe máy, đồ gia dụng và kết cấu cơ khí.

Tạo việc làm, lan tỏa trách nhiệm xã hội

Không chỉ đóng góp cho tăng trưởng và ngân sách, FHS đang tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Doanh nghiệp đầu tư 12 dãy ký túc xá, 2 nhà ăn, 304 căn hộ cùng hệ thống trường mầm non tại phường Hoành Sơn, từng bước hoàn thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động. Từ tháng 1/2026, FHS tăng lương bình quân khoảng 30%. Hiện thu nhập lao động làm việc theo ca dao động 13-18 triệu đồng/tháng; lao động không làm ca từ 11-16 triệu đồng/tháng.

FHS biểu dương các cán bộ, nhân viên ưu tú.

Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Formosa Hà Tĩnh cho hay: "Chính sách tăng lương, phụ cấp cùng hệ thống phúc lợi đồng bộ giúp người lao động yên tâm công tác, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp".

Bên cạnh chăm lo người lao động, FHS tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nhà ở và đồng hành cùng địa phương trong phát triển giáo dục.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: “FHS không chỉ tạo việc làm, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển mà còn tích cực đồng hành với địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội như: hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà ở, cấp học bổng, đầu tư nâng cấp thiết chế giáo dục. Những việc làm thiết thực của doanh nghiệp góp phần nâng cao đời sống người dân và tăng sự gắn kết với cộng đồng”.

FHS tặng các phòng học máy tính hiện đại cho các trường học ở phường Vũng Áng, phường Hoành Sơn. Ảnh tư liệu.

Đến nay, FHS đã dành hơn 168,7 tỷ đồng cho các hoạt động công ích xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh. Thông qua Quỹ Minh Đức, FHS cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục như xây dựng phòng học máy tính, sân bóng, công trình vệ sinh, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến và trao học bổng cho sinh viên khó khăn. Tổng kinh phí các dự án tài trợ giáo dục của Quỹ khoảng 32,5 tỷ đồng.

Với những đóng góp về việc làm, thu nhập và an sinh xã hội, FHS đang tạo thêm những giá trị thiết thực cho người lao động và cộng đồng dân cư trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.