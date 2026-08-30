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Linh hoạt phương án vận chuyển than, Nhiệt điện Vũng Áng 1 giữ nhịp vận hành phát điện

Thu Phương - Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) linh hoạt phương thức vận chuyển than, tăng dự trữ tồn kho và triển khai hiệu quả các phương án ứng phó thiên tai, hướng tới mục tiêu giữ ổn định nguồn nhiên liệu, bảo đảm phát điện an toàn, liên tục.

Tháng 8/2026, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn khiến Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) phải tạm dừng bốc dỡ than từ tàu vào kho trong khoảng 10 ngày. Trong tháng, nhà máy dự kiến tiếp nhận 300.000 tấn than, song đến nay mới thực hiện được hơn 1/2 khối lượng.

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Khi mưa lớn, tàu phải đóng nắp khoang hàng nên Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 không thể tổ chức bốc dỡ than.

Ông Vũ Trần Thanh Hải – Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho biết: “Thời tiết xấu thời gian gần đây khiến hoạt động vận chuyển và tiếp nhận than qua đường biển khó khăn. Một số thời điểm biển động, sóng lớn khiến tàu khó cập cảng; khi mưa lớn, tàu phải đóng nắp khoang hàng nên chúng tôi không thể tổ chức bốc dỡ. Trong điều kiện thuận lợi, cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải từ 20.000 - 25.000 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, khi biển động, có thời điểm phải 2 - 3 ngày mới có một chuyến tàu cập cảng. Ngay cả khi tàu đã vào bến, thời tiết bất lợi cũng gây khó khăn cho quá trình đưa than từ tàu lên hệ thống băng tải để vận chuyển vào kho”.

Hiện mỗi ngày Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát lên lưới khoảng 21 triệu kWh điện, tiêu thụ khoảng 10.000 tấn than. Đáng chú ý, cảng chuyên dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là cảng hở, không có đê chắn sóng. Theo đó, từ khoảng tháng 9 đến tháng 2 hằng năm, thời tiết bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận tàu than. Do vậy, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã linh hoạt phương án vận chuyển than với mục tiêu không để gián đoạn dây chuyền sản xuất điện.

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Việc vận chuyển than từ tàu lên băng tải vào kho than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được giám sát chặt chẽ.

“Từ nay đến cuối năm, dự báo mưa bão, không khí lạnh tăng cường, áp thấp nhiệt đới kéo dài khiến việc vận chuyển than bằng đường biển khó khăn. Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đang phối hợp xây dựng phương án vận chuyển than bằng đường bộ. Theo đó, than được vận chuyển về các kho tại cảng Hòn La (Quảng Trị), cảng Vũng Áng…, sau đó tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ về nhà máy. Dù năng lực vận chuyển đường bộ thấp hơn đường biển (đường bộ khoảng 5.000 tấn/ngày, trong khi đường biển 15.000 tấn/ngày), nhưng đây là phương án dự phòng cần thiết để giảm mức độ phụ thuộc vào khai thác cảng biển trong mùa mưa bão", ông Vũ Trần Thanh Hải – Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho biết thêm.

Cùng với mở thêm phương thức vận chuyển, duy trì tồn kho an toàn là giải pháp được nhà máy chú trọng. Hệ thống kho than của nhà máy có sức chứa tối đa 410.000 tấn và hiện nay đang duy trì tồn kho sản lượng 330.000 tấn, đảm bảo việc phát điện trong mọi thời điểm. Theo kế hoạch, năm 2026 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiêu thụ khoảng 3,1 triệu tấn than.

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Kỹ sư vận hành 2 tổ máy phát điện tại Phòng điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Vận hành nhà máy điện trong mùa mưa bão còn gây rủi ro đối với hệ thống thiết bị. Tại khu vực hệ thống nhận nước, sóng lớn và dòng chảy có thể cuốn theo rác, ảnh hưởng đến cửa nhận nước và khả năng vận hành hệ thống bơm nước làm mát chính. Để hạn chế nguy cơ sự cố, nhà máy bố trí nhân lực, thiết bị theo dõi và vớt rác liên tục tại khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng ca vận hành, Phân xưởng Vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho hay: “Phương châm của đơn vị là nhận diện nguy cơ từ sớm, theo dõi liên tục và xử lý ngay khi phát sinh, không để lượng rác lớn đi vào hệ thống. Các phòng, ban, phân xưởng phối hợp chặt chẽ, theo dõi tình trạng thiết bị để kịp thời phát hiện bất thường và điều chỉnh phương án vận hành. Cùng đó, nhà máy chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng các “kịch bản” giả định sự cố để chủ động ứng phó khi thời tiết chuyển biến xấu. Các hạng mục cơ sở hạ tầng được kiểm tra, gia cố; mái nhà, cửa sổ, hệ thống thoát nước được rà soát nhằm hạn chế nguy cơ tốc mái, ngập úng. Kho than và hệ thống băng tải cấp than được kiểm tra, che chắn, hạn chế than bị ẩm hoặc cuốn trôi; hệ thống chống sét, tiếp địa tại thiết bị ngoài trời, trạm biến áp và đường dây truyền tải nội bộ cũng được kiểm tra trước mùa mưa bão”.

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Từ đầu năm đến ngày 26/8/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã sản xuất 5,14 tỷ kWh điện.

Theo ông Trần Hữu Đường - Phó trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh): Từ đầu năm đến ngày 26/8/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã sản xuất 5,14 tỷ kWh điện, doanh thu khoảng 9.647 tỷ đồng. Năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu sản xuất 6,5 tỷ kWh điện. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, việc mở thêm phương án vận chuyển than, duy trì sản lượng than tồn kho hợp lý và tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng 2 tổ máy phát điện được đơn vị quan tâm thực hiện. Qua đó duy trì vận hành nhà máy an toàn, ổn định, liên tục, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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