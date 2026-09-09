Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam dự kiến khởi công cuối năm 2027

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch chi tiết hạng mục tiến độ từ công tác giải phóng mặt bằng, tư vấn, khảo sát, thi công của các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

20.jpg
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu phải nỗ lực để khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam vào tháng 12/2027.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, hiện chủ đầu tư đã ký hợp đồng gói thầu tư vấn hỗ trợ dự án; tư vấn hỗ trợ dự án đã lập nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ yêu cầu gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; đang triển khai các thủ tục lựa chọn các tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn giám sát khảo sát; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng được chia thành các dự án thành phần, tiểu dự án. Đến nay, Dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga) đã khởi công gói thầu XL01 gồm 5 vị trí ga ngày 19/12/2025.

Ban Quản lý dự án Đường sắt đang triển khai thi công san lấp mặt bằng quảng trường tại 3 vị trí ga Lào Cai, Phú Thọ và Nam Hải Dương, còn 2 vị trí ga Bắc Hồng và Lương Tài do mặt bằng bàn giao nhỏ lẻ, xôi đỗ chưa đảm bảo công địa triển khai thi công đồng loạt. Với tuyến kết nối và quảng trường của 15 ga còn lại hiện đang thực hiện khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự kiến hoàn thành để triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, tổ chức thi công từ quý IV/2026.

Dự án thành phần 2 (dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt) hiện đang được tổng hợp hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định để trình Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Các thủ tục pháp lý để phê duyệt Dự án thành phần 2 gồm: báo cáo đánh giá tác động môi trường, khả năng đảm bảo thoát lũ và đảm bảo an toàn đê điều, xác định cấp độ thông tin của hệ thống thông tin, xác định dự án thuộc danh mục dự án trọng yếu có yêu cầu về đảm bảo quốc phòng an ninh cũng đang được tích cực triển khai. Chủ đầu tư cũng đang thực hiện công tác lựa chọn tư vấn để lập, giám sát, thẩm tra công tác thiết kế kỹ thuật.

Để đẩy nhanh tiến độ thời gian tới, Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, rõ hạng mục công việc, tiến độ từ công tác giải phóng mặt bằng, tư vấn, khảo sát, thi công…

Đối với kết cấu hạ tầng đoạn tuyến, nhà ga, phương tiện, thiết bị, vật tư, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu kỹ, trong đó lưu ý đảm bảo chủ trương về sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước để kích thích sản xuất, nền kinh tế.

Đề cập tới việc đào tạo nguồn nhân lực, Bộ Xây dựng chỉ đạo cần rà soát, xác định rõ nhu cầu từng trình độ, nghề nghiệp theo lộ trình, đảm bảo vừa đáp ứng nhân lực triển khai dự án và vận hành sau này, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển đường sắt; tránh đào tạo dàn trải, dẫn đến dư thừa nhân lực sau này khi các dự án đã hoàn thành đầu tư.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541km, điểm đầu tại Ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại Ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh), đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350km/giờ, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD. Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao là chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Trước mắt, để đáp ứng tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án trong quý 4/2028, công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể thực hiện trong tháng 6/2026; báo cáo giữa kỳ của báo cáo nghiên cứu khả thi do tư vấn lập hoàn thành trong tháng 6/2027.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-co-tong-dau-tu-673-ty-usd-se-duoc-khoi-cong-cuoi-nam-2027-post1135022.vnp

Tin liên quan

Tags:

#đường sắt #Bắc-Nam #dự án #khởi công #giao thông #hạ tầng #Việt Nam

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.
DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Formosa Hà Tĩnh: Vững sản xuất, lan tỏa giá trị

Duy trì sản xuất ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và tạo việc làm cho nhiều lao động, Formosa Hà Tĩnh đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Người lao động ngành điện Hà Tĩnh “canh lưới, giữ dòng”

Tạm gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Hà Tĩnh vẫn âm thầm với ca trực của mình. Từ nhà máy, trạm biến áp đến những tuyến đường dây, họ đang “canh lưới, giữ dòng” để phục vụ đời sống và sản xuất - kinh doanh.
Định hình trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics Vũng Áng

Định hình trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics Vũng Áng

Những dây chuyền sản xuất tăng tốc, những tổ máy điện phát tối đa công suất, hàng hóa nối nhau qua cảng và các công trường chuẩn bị cho dự án mới đang tạo nên nhịp chuyển động mạnh mẽ ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Trên nền tảng ấy, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics quy mô lớn đang từng bước thành hình.
35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh: Dấu ấn đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm

35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh: Dấu ấn đột phá từ những dự án giao thông trọng điểm

Sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026), từ xuất phát điểm thấp với mạng lưới giao thông còn nhiều khó khăn, bất cập, Hà Tĩnh đã tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Những “mạch máu giao thông” hiện đại không chỉ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vị thế kết nối chiến lược của địa phương trong vùng và cả nước.
Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Nhờ đâu sản phẩm của SAVABECO liên tiếp đạt giải thưởng quốc tế?

Với phương châm “chất lượng tạo nên thương hiệu”, bia Sao Vàng (Hà Tĩnh) không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường nội địa mà còn liên tiếp xướng tên tại các sân chơi quốc tế uy tín. Thành công này là minh chứng rõ nét cho hành trình mang hương vị bia Việt Nam chinh phục thế giới.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!