Từ dịp lễ 2/9, đặc sản Hà Tĩnh thêm cơ hội mở rộng thị trường

Du khách tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất nước mắm Hoa Tùng tại xã Yên Hòa.

Trong hành trình khám phá vùng biển Hà Tĩnh dịp Quốc khánh 2/9, bà Võ Ánh Bình (TP Hà Nội) dành thời gian tìm hiểu những sản vật đặc trưng của địa phương. Tại Cơ sở sản xuất nước mắm Hoa Tùng (xã Yên Hòa), bà trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, lựa chọn sản phẩm để sử dụng và làm quà cho người thân.

“Được tận mắt xem quy trình sản xuất, tôi thấy yên tâm hơn khi sử dụng. Nước mắm truyền thống có hương vị riêng nên tôi chọn mua để làm quà cho người thân”, bà Bình chia sẻ.

Bà Võ Ánh Bình (Hà Nội) lựa chọn nước mắm Hoa Tùng làm quà trong chuyến du lịch Hà Tĩnh dịp lễ 2/9.

Không chỉ bà Bình, trong dịp lễ năm nay, Cơ sở sản xuất nước mắm Hoa Tùng đón nhiều du khách đến tham quan, mua sản phẩm. Là sản phẩm OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, nước mắm Hoa Tùng hiện được tiêu thụ cả trong và ngoài tỉnh với sản lượng khoảng 20.000 lít/năm. Vào các dịp lễ, tết, nhất là những kỳ nghỉ dài ngày, sức mua thường tăng khi lượng khách về Hà Tĩnh nhiều hơn.

Bà Nguyễn Thị Hoa đóng gói sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp lễ.

Bà Nguyễn Thị Hoa - chủ cơ sở cho biết: “Vào các dịp lễ, tết, nhất là những kỳ nghỉ dài ngày, lượng khách về Hà Tĩnh tăng nên sức tiêu thụ nước mắm cũng tốt hơn. Nhiều du khách sau khi tham quan, tìm hiểu cách sản xuất đã mua sản phẩm về sử dụng, làm quà biếu. Qua đó, nước mắm truyền thống của vùng biển Hà Tĩnh có thêm cơ hội đến với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố”.

Bà Võ Thị Thu Hằng (áo xanh) giới thiệu sản phẩm tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây của HTX.

Không chỉ các sản phẩm gắn với vùng biển, nhóm hàng nông sản, dược liệu cũng ghi nhận sức mua tích cực trong kỳ nghỉ lễ.

Tại Hợp tác xã Nông sản Dược liệu Thu Hằng (xã Tứ Mỹ), các sản phẩm như tinh bột nghệ, sắn dây và một số mặt hàng nông sản, dược liệu được nhiều khách hàng lựa chọn. Doanh thu của HTX trong dịp nghỉ lễ 2/9 ước đạt hơn 100 triệu đồng. Riêng tinh bột nghệ tiêu thụ hơn 300 hộp loại 500g, sắn dây khoảng 270 sản phẩm.

Các sản phẩm OCOP 3 sao của HTX Nông sản Dược liệu Thu Hằng được đóng gói cẩn thận trước khi gửi đến khách hàng.

Theo chị Võ Thị Thu Hằng, Giám đốc HTX Nông sản Dược liệu Thu Hằng, sức mua trong dịp lễ không chỉ tạo thêm doanh thu mà còn giúp sản phẩm tiếp cận những khách hàng mới.

“Ngoài bán hàng tại cơ sở, HTX thường xuyên tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường. Dịp lễ này là cơ hội để tiếp cận thêm khách hàng, nhiều người mua về sử dụng hoặc làm quà. Nếu sản phẩm đáp ứng nhu cầu, họ có thể tiếp tục tìm mua sau đó. Vì vậy, chúng tôi không chỉ quan tâm đến doanh thu trước mắt mà còn hướng đến xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường”, chị Hằng cho hay.

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh được khách hàng đặt mua làm quà trong dịp lễ 2/9.

Từ những đơn hàng phát sinh trong dịp lễ, đặc sản địa phương có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Du khách lựa chọn mang về một sản phẩm không chỉ tạo thêm một giao dịch mà còn mở ra cơ hội quảng bá đến những người tiêu dùng mới. Đây cũng là dư địa để các sản phẩm OCOP phát huy lợi thế. Việc được chuẩn hóa về chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu giúp sản phẩm tạo dựng niềm tin tốt hơn khi tiếp cận người tiêu dùng. Đặc biệt, với đặc sản địa phương, trải nghiệm trực tiếp của du khách và sự giới thiệu từ người đã sử dụng có thể tạo thêm hiệu ứng lan tỏa trên thị trường.

Bưởi Phúc Trạch được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà trong kỳ nghỉ lễ.

Để sức mua mùa lễ trở thành thị trường ổn định, các chủ thể sản xuất cần duy trì chất lượng sản phẩm; bao bì, mẫu mã phải đáp ứng nhu cầu sử dụng và làm quà; thông tin về sản phẩm đầy đủ, rõ ràng; đồng thời, các kênh bán hàng phải được kết nối thuận tiện.

Các kỳ nghỉ lễ, mùa du lịch không chỉ là thời điểm để gia tăng doanh thu mà còn là cơ hội để đặc sản, sản phẩm OCOP thử sức trên thị trường, nắm bắt thị hiếu và mở rộng nhận diện thương hiệu. Từ những món quà theo chân du khách, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận những thị trường mới, từng bước tạo dựng chỗ đứng bền vững hơn.