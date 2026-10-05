Tài chính thị trường ngày 5/10: FDI vào Việt Nam vượt 50 tỷ USD trong 9 tháng

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/10: Ngày nắng gián đoạn, rải rác có dông 05/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/10: Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to; nhiệt độ 23 - 26 độ.

Sống khỏe cùng BHT: Tụ máu mãn tính - Mối nguy âm thầm sau những chấn thương 04/10/2026 10:00 Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thôn Thiện Nộ: Sức bật từ ý Đảng, lòng dân 04/10/2026 07:53 Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hiện thực hóa những chủ trương xây dựng nông thôn mới thành việc làm cụ thể, tạo diện mạo khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/10: Ngày nắng, chiều mưa rào và dông 04/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/10: Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ 25 - 33 độ.

Bất an trước tình trạng sạt lở bờ sông Rào Nổ 03/10/2026 09:24 5 năm trở lại nay, bờ sông Rào Nổ, đoạn qua thôn Long Giang, xã Hương Bình (Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều gia đình đã phải chuyển đến nơi khác sinh sống.

Về Kỳ Xuân, tìm dấu xưa ở đền Phương Giai 03/10/2026 08:21 Đền Phương Giai là di tích mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của Kỳ Xuân (Hà Tĩnh). Nơi đây thờ Hoàng giáp Dương Trí Tri và lưu giữ dấu mốc của phong trào cách mạng ở Kỳ Anh năm 1930.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai 03/10/2026 06:11 Để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và ứng phó với thiên tai, ngành Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ 03/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/10: Đêm không mưa; ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ 23 - 34 độ.

Bộ Công an thanh tra 45 ngày về quản lý vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh 02/10/2026 17:56 Chiều 2/10, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh rốt ráo khoanh vùng, dập các ổ dịch gia súc, gia cầm 02/10/2026 14:43 Dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại một số địa phương ở Hà Tĩnh. Các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.

Khuyến học số: Nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở 02/10/2026 14:02 Gắn khuyến học với chuyển đổi số, Hà Tĩnh thúc đẩy người dân học và ứng dụng kỹ năng công nghệ vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và xã hội học tập phát triển thực chất.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền 01/10/2026 19:57 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu.

Tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm 01/10/2026 15:51 Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Khởi nghiệp sáng tạo trong dòng chảy đổi mới 01/10/2026 15:00 Nhiều ý tưởng khởi nghiệp tại Hà Tĩnh đang được hiện thực hóa bằng công nghệ, cải tiến sản phẩm và đổi mới cách tiếp cận thị trường, từng bước tạo ra những giá trị thiết thực cho phát triển.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh kết nối, sẻ chia cùng hội viên khó khăn 01/10/2026 11:29 Những năm qua, hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi 01/10/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/10: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ C.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 30/09/2026 16:58 Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng 30/9, các đại biểu nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Gấp rút thi công, sớm đưa các trạm y tế vào phục vụ Nhân dân 30/09/2026 08:00 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tổ chức thi công linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ các công trình trạm y tế xã trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 29/09/2026 22:07 Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Tĩnh lên kế hoạch xây dựng "Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều" 29/09/2026 16:13 Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh”

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Ngày nắng 29/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 35 độ C.

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số 29/09/2026 04:47 Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.

Tìm về câu ví, giặm xưa 28/09/2026 18:32 Sinh ra từ lao động, ví, giặm cổ là hồn cốt quê hương Hà Tĩnh. Dẫu không còn vang lên thường nhật, những lời ca cổ vẫn được các thế hệ nghệ nhân nâng niu, gìn giữ.

Nữ sinh chuyên Toán chinh phục "sân chơi" văn chương 28/09/2026 15:30 Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.

Xử lý kịp thời, dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri 28/09/2026 15:14 Sáng 28/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri 10 xã khu vực Nghi Xuân và Can Lộc trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C 28/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, trong ngày hầu như không có mưa; nhiệt độ dao động từ 24 - 34 độ C.

Số hóa điểm đến - mở lối cho du lịch Hà Tĩnh vươn xa 27/09/2026 19:00 Số hóa điểm đến đang mở ra những cách thức mới để khám phá du lịch tại Hà Tĩnh. Qua đó, du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn hành trình và tận hưởng những trải nghiệm hấp dẫn.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa các bệnh lý tuyến tiền liệt 27/09/2026 10:00 Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Không gian mới trên quê hương Cẩm Thành 27/09/2026 09:27 Trong không gian phát triển mới, thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang đổi thay từng ngày. Đường làng, vườn hộ được chỉnh trang, tạo diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp.

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