Tài chính thị trường ngày 30/9: Sắp triển khai trung tâm mua sắm hàng thương hiệu giảm giá

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 29/09/2026 22:07 Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

Hà Tĩnh lên kế hoạch xây dựng "Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều" 29/09/2026 16:13 Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về “Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều, tỉnh Hà Tĩnh”

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Ngày nắng 29/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/9: Đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 35 độ C.

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số 29/09/2026 04:47 Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.

Tìm về câu ví, giặm xưa 28/09/2026 18:32 Sinh ra từ lao động, ví, giặm cổ là hồn cốt quê hương Hà Tĩnh. Dẫu không còn vang lên thường nhật, những lời ca cổ vẫn được các thế hệ nghệ nhân nâng niu, gìn giữ.

Nữ sinh chuyên Toán chinh phục "sân chơi" văn chương 28/09/2026 15:30 Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.

Xử lý kịp thời, dứt điểm kiến nghị chính đáng của cử tri 28/09/2026 15:14 Sáng 28/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri 10 xã khu vực Nghi Xuân và Can Lộc trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C 28/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/9: Trời nắng, trong ngày hầu như không có mưa; nhiệt độ dao động từ 24 - 34 độ C.

Số hóa điểm đến - mở lối cho du lịch Hà Tĩnh vươn xa 27/09/2026 19:00 Số hóa điểm đến đang mở ra những cách thức mới để khám phá du lịch tại Hà Tĩnh. Qua đó, du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn hành trình và tận hưởng những trải nghiệm hấp dẫn.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa các bệnh lý tuyến tiền liệt 27/09/2026 10:00 Những triệu chứng rối loạn tiểu tiện ở nam giới trung niên có thể cảnh báo các bệnh lý tuyến tiền liệt. Để chủ động phòng ngừa, bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Không gian mới trên quê hương Cẩm Thành 27/09/2026 09:27 Trong không gian phát triển mới, thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang đổi thay từng ngày. Đường làng, vườn hộ được chỉnh trang, tạo diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Ngày nắng gián đoạn 27/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 24 - 32 độ C.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh 26/09/2026 14:36 Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi 26/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/9: Ngày giảm mây, có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Hà Tĩnh và Khăm Muồn tổ chức hội nghị cấp cao năm 2026 25/09/2026 20:07 Chiều 25/9, tại Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị cấp cao năm 2026 giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 9 25/09/2026 16:03 Sáng 25/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9.

Người giữ hồn Trung thu bằng nghệ thuật múa rối 25/09/2026 13:55 Hàng chục năm qua, nghệ sĩ Nguyễn Như Tình (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) vẫn lặng lẽ gìn giữ, lan tỏa tình yêu múa rối, để gieo niềm say mê trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

[Motion graphic] Quy chế nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 25/09/2026 10:24 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc cưới, việc tang phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, tiết kiệm, gọn nhẹ, không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sinh hoạt công cộng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Mưa to, chiều có nắng 25/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/9: Có mưa, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to, chiều có lúc nắng nhẹ, nhiệt độ 25 - 29 độ C.

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn 24/09/2026 19:30 Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm, tặng quà cho trẻ em tại BVĐK TX Kỳ Anh 24/09/2026 19:18 Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tập trung tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh 24/09/2026 19:11 Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2026 cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm đúng đối tượng, đủ liều và yêu cầu kỹ thuật.

Soát xét các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 24/09/2026 15:48 Sáng 24/9, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị và triển khai một số nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 trong thời gian tới.

[Motion graphic] Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 24/09/2026 15:30 Nghị định 347/2026 sửa đổi tại Nghị định 105/2025 quy định các cơ sở thuộc danh mục bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ cho tài sản của mình nhằm đảm bảo an toàn và chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Gần 1 tháng cao điểm kiểm soát, hơn 1.100 phương tiện vận tải bị xử lý 24/09/2026 09:25 Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý hơn 1.100 phương tiện vi phạm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mưa, gió nhẹ 24/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/9: Có mây, có lúc có mưa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ 24 - 31 độ C.

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống 23/09/2026 17:57 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...

[Motion graphic] Nghị quyết 278 thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư ra sao? 23/09/2026 14:08 Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi 23/09/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 23 - 33 độ C.

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