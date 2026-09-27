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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Ngày nắng gián đoạn

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/9: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 24 - 32 độ C.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...
Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Từ không gian trải nghiệm giữa phố đến xứ trầm Phúc Trạch, hương thơm ấy đang theo bước chân du khách, lan tỏa câu chuyện về một sản vật đặc trưng của Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7

Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
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