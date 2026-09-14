Áp thấp nhiệt đới tan, Hà Tĩnh mưa lớn đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu và tan dần.

Đêm qua đến sáng nay (14/9), khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/9 đến 7 giờ ngày 14/9 phổ biến từ 30- 63mm, có nơi cao hơn như trạm Cẩm Nhượng 90mm; Hà Tĩnh 92,9mm; Hương Trạch 95,9mm; Kỳ Anh 80,3mm; Hương Khê 70mm.

Ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lượng mưa ngày 14/9 đến đêm 15/9 phổ biến 80-150mm, có nơi trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến ngày 16/9.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.