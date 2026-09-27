[Infographic] Cách nhận biết và phòng tránh sét trong mưa dông

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ 22/09/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/9: Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào nhẹ; nhiệt độ 24 - 34 độ C.

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