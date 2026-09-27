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Đời sống

[Infographic] Cách nhận biết và phòng tránh sét trong mưa dông

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Khi có dông sét, người đang ở ngoài trời, đặc biệt người di chuyển bằng xe máy, có nguy cơ bị sét đánh do phương tiện này không tạo ra không gian bảo vệ như ô tô có mui kín.

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Tags:

#sét #mưa dông #phòng tránh #an toàn #bảo vệ

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

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