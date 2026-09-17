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“Nói không” với túi nilon – Vì sao vẫn khó?

Ngân Giang- Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Dù nhận thức đã thay đổi và nhiều giải pháp đã được triển khai, tuy nhiên sự tiện lợi cùng thói quen vẫn khiến việc “nói không” với túi nilon tại Hà Tĩnh không dễ thực hiện.

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