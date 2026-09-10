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Tin mới nhất về không khí lạnh và dự báo đợt mưa lớn ở Hà Tĩnh

P.V
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(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ sáng đến chiều nay (10/9), khu vực tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

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Dự báo khu vực Hà Tĩnh sẽ có mưa lớn trong những ngày tới.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, chiều nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bộ. Dự báo khoảng tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, có nơi cấp 4; vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22 - 24 độ C.

Trên biển, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2,0 - 3,0m.

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Dự báo chi tiết lượng mưa một số khu vực.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết thêm, từ sáng đến chiều nay, khu vực trong tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 7h đến 13 giờ ngày 10/9 phổ biến dưới 10mm, riêng trạm Sơn Diệm 21mm, Hương Sơn 22mm, Hoành Sơn 34mm.

Dự báo từ đêm 10/9 đến ngày 12/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lượng mưa đêm 10/9 và ngày 11/9 phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm; đêm 11/9 và ngày 12/9 phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm

Từ chiều ngày 13/9, khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

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