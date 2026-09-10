Nông dân Hà Tĩnh gia cố nhà màng, chủ động ứng phó thiên tai

Gia đình anh Hồ Văn Hà, thôn Thanh Vĩnh (xã Thạch Lạc) đầu tư sửa chữa, gia cố toàn bộ hệ thống nhà màng đảm bảo chịu lực tốt hơn trong mùa mưa bão.

Sau hai cơn bão số 10 và 11 xảy ra vào năm 2025, hệ thống nhà màng gần 10.000 m² của gia đình anh Hồ Văn Hà ở thôn Thanh Vĩnh (xã Thạch Lạc) bị hư hỏng nặng. Không bỏ cuộc sau thiên tai, anh Hà đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thống, đồng thời bổ sung các giải pháp gia cố khung thép, tăng cường liên kết chịu lực và hoàn thiện hệ thống thoát nước để nâng cao khả năng chống chịu trước thời tiết cực đoan.

Anh Hồ Văn Hà cho biết: “Rút kinh nghiệm từ năm trước, khi tu sửa lại hệ thống nhà màng, tất cả các vị trí chịu lực đều được tôi gia cố chắc chắn hơn, hệ thống màng phủ, dây neo và thoát nước cũng được kiểm tra, nâng cấp đồng bộ. So với năm ngoái, diện tích nhà màng của tôi tăng thêm 1.600 m2. Thời điểm này đang vào cao điểm của mùa mưa bão, gia đình đã rà soát lại toàn bộ nhà màng, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu có mưa lớn, gió mạnh xảy ra”.

Toàn bộ hệ thống màng của anh Hà được gia cố chắc chắn hơn.

Bên cạnh việc gia cố hạ tầng, anh Hà cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tập trung thu hoạch vụ những lứa cuối cùng của vụ dưa lưới thứ hai trong năm. Điều này không chỉ giúp gia đình đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn hạn chế thiệt hại nếu thời tiết diễn biến bất lợi; đồng thời tạo điều kiện cho công tác vệ sinh, gia cố nhà màng và chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo. Dẫu vậy, theo anh Hà, sản xuất trong nhà màng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thời tiết ngày càng xuất hiện các hình thái cực đoan. Chỉ cần một trận mưa lớn kèm gió giật mạnh kéo dài cũng có thể gây hư hỏng màng phủ, ảnh hưởng đến cây trồng và phát sinh chi phí khắc phục lớn.

Gia đình anh Hà đang tập trung đẩy nhanh thu hoạch lứa dưa cuối cùng của vụ thứ hai trong năm trước khi có mưa lớn.

Xã Thạch Lạc hiện có khoảng 22.000 m² diện tích nhà màng, tập trung ở 4 hộ sản xuất. Các mô hình chủ yếu canh tác dưa lưới, rau màu và một số loại cây trồng giá trị cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Trước dự báo thời tiết diễn biến phức tạp trong những ngày qua, các chủ cơ sở sản xuất đang khẩn trương kiểm tra, gia cố khung nhà màng, thay thế màng phủ hư hỏng; chủ động nạo vét hệ thống thoát nước, cắt tỉa cây trồng để chủ động ứng phó.

Anh Nguyễn Văn Trường (thôn Thanh Vĩnh, xã Thạch Lạc) cho hay: “Gia đình tôi có 7.000 m2 nhà màng sản xuất dưa lưới. Trong khoảng 2,5 tháng tới, vườn dưa sẽ thu hoạch thêm 2 lứa nữa, đúng vào thời điểm xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, dông lốc và bão. Vì vậy, chúng tôi luôn theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phương án ứng phó. Hiện, gia đình đã tiến hành rà soát, gia cố toàn bộ hệ thống nhà màng, đặc biệt là các vị trí khung chịu lực, màng phủ, dây neo; làm sạch cỏ, cắt tỉa cành lá để tạo tiêu thoát nước”.

Anh Nguyễn Văn Trường, thôn Thanh Vĩnh (xã Thạch Lạc) luôn theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án bảo vệ an toàn cho nhà màng và vườn dưa lưới.

Những thông tin cảnh báo về đợt không khí lạnh gây mưa lớn trong những ngày tới cũng khiến gia đình anh Đào Xuân Phong, tổ dân phố 2 (phường Hà Huy Tập) không khỏi lo lắng. Toàn bộ diện tích 400 m² nhà màng của gia đình vừa được đầu tư sửa chữa, khôi phục sau những thiệt hại do bão số 11 năm 2025 gây ra.

Anh Phong chia sẻ: “Toàn bộ diện tích đều sản xuất các loại rau theo mùa. Nhà màng giúp kiểm soát tốt sâu bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản nhưng khi gặp mưa bão thì thiệt hại cũng rất lớn. Tôi đã gia cố toàn bộ kèo, cột bằng sắt hộp, bổ sung điểm liên kết chịu lực, đúc móng bê tông; huy động nhân lực dọn dẹp khu vực nhà vườn, khơi thông dòng chảy, giằng chéo cố định lại màng phủ và chuẩn bị các phương án xử lý nếu thời tiết diễn biến xấu. Nếu có bão mạnh, giải pháp cuối cùng là phải tháo dỡ màng phủ để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho công trình”.

Trên diện tích 400 m² nhà màng, gia đình anh Đào Xuân Phong (tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập) duy trì sản xuất các loại rau theo mùa, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định.

Trước năm 2025, Hà Tĩnh phát triển mạnh sản xuất trong nhà màng với diện tích lúc cao nhất lên đến hơn 300.000 m2, chủ yếu sản xuất rau, hoa và dưa các loại. Đây được xem là giải pháp hiệu quả giúp người dân ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chủ động kiểm soát các yếu tố bất lợi của thời tiết, hạn chế sâu bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và gia tăng giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các công trình nhà màng vẫn khá dễ bị "tổn thương" trước những cơn bão, đặc biệt là các hình thái thời tiết cực đoan với gió giật mạnh kéo dài.

Theo thống kê, của ngành chuyên môn, sau hai cơn bão số 10 và 11 năm 2025, hơn một nửa diện tích nhà màng trên địa bàn Hà Tĩnh bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau; khoảng 27.000 m2 bị hư hỏng nặng, phải tạm dừng sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh còn khoảng 140.000 m² nhà màng đang duy trì sản xuất, tập trung chủ yếu ở các địa phương có kinh nghiệm và điều kiện đầu tư bài bản hơn trong công tác phòng chống thiên tai.

Sau 2 cơn bão lịch sử số 10 và 11 xảy ra vào năm 2025, khoảng 27.000 m² nhà màng trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng nặng, buộc nhiều cơ sở phải tạm dừng sản xuất. Ảnh tư liệu

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt & Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: “Dự báo từ nay đến cuối năm, thời tiết còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ xuất hiện mưa lớn, dông lốc. Người dân cần thường xuyên kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu của nhà màng như: khung chịu lực, cột chống, màng phủ, dây neo; đồng thời khơi thông hệ thống tiêu thoát nước để tránh ngập úng cục bộ. Đối với những diện tích cây trồng đã đến kỳ thu hoạch, cần chủ động thu hoạch sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra”.

Cũng theo ông Huân, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho từng mô hình sản xuất. Trường hợp xuất hiện bão mạnh, các chủ cơ sở cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và cây trồng.