Khai thác lợi thế, nâng giá trị kinh tế vườn đồi Xuân Lộc

Những ngày này, trang trại của gia đình anh Thái Hữu Bảo ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc đang vào vụ xuất gà thịt. Gà thả đồi đến kỳ xuất bán được thương lái tìm đến tận nơi thu mua với giá khá ổn định. Phát huy lợi thế vùng đồi, nhiều năm nay, gia đình anh từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi gà, duy trì khoảng 4 lứa/năm, mỗi lứa trung bình xuất khoảng 1.500 con, mang lại nguồn thu đáng kể.

Mỗi năm, gia đình anh Bảo xuất bán 4 lứa gà thả đồi, mỗi lứa khoảng 1.500 con.

Từ quỹ đất đồi gần 5 ha, anh Bảo từng bước hình thành mô hình sản xuất tổng hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh chăn nuôi gà, hươu sao, bò, anh dành khoảng 3 ha trồng rừng nguyên liệu, diện tích còn lại trồng cam giòn, quýt giấy… Việc kết hợp các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai giúp gia đình khai thác hiệu quả quỹ đất vườn đồi, nâng cao hiệu quả kinh tế, mang lại nguồn thu nhập khoảng 600 triệu đồng mỗi năm.

Để có được cơ ngơi hôm nay, anh Bảo đã dành gần 15 năm gây dựng trên diện tích đồi hoang hóa được tiếp nhận từ cha ông. Anh chia sẻ “Những ngày đầu, nơi đây chủ yếu là cây bụi, đường vào chưa có, điện cũng chưa được kéo đến. Muốn sản xuất, tôi phải phát dọn, đào đắp, san tạo mặt bằng, mở đường. Những phần việc vượt quá khả năng lao động thủ công thì phải thuê máy móc, có thời điểm chi phí lên đến cả trăm triệu đồng.

Dẫu vậy, quá trình sản xuất không phải lúc nào thuận lợi, có những thời điểm đầu tư chưa hiệu quả, vợ chồng tôi không khỏi nản lòng. Nhưng rồi mọi người trong gia đình lại động viên nhau cố gắng. Từ trồng cây, chăn nuôi đến lựa chọn giống, chúng tôi đều phải tự học hỏi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm qua từng vụ, từng lứa. Kiên trì gây dựng, đất đai dần phát huy giá trị, cuộc sống gia đình cũng từng bước khấm khá hơn”.

Vườn quýt trĩu quả của anh Bảo hứa hẹn một mùa thu nhập thắng lợi.

Từ vùng đất đồi từng phủ đầy cây bụi, bằng công sức và sự kiên trì, gia đình anh Bảo đã từng bước hình thành mô hình sản xuất tổng hợp. Rừng nguyên liệu tạo hướng đầu tư lâu dài; chăn nuôi mang lại nguồn thu thường xuyên; cây ăn quả mở thêm hướng sản xuất hàng hóa, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất vườn đồi. Cách làm này của anh Bảo cũng đang được nhiều hộ dân ở Thượng Sơn lựa chọn.

Tại trang trại rộng 3 ha của anh Nguyễn Văn Long ở thôn Thượng Sơn, thời điểm này, hàng trăm cây bưởi đang bước vào vụ thu hoạch. Bên cạnh diện tích cam, bưởi, gia đình trồng thêm ổi, duy trì chăn nuôi lợn, bò và từng bước lựa chọn thêm những loại cây phù hợp với điều kiện đất đai, thị trường. Từ cách làm kết hợp, mỗi năm, gia đình anh Long có nguồn thu hơn 500 triệu đồng.

Anh Long cho biết: “Hiện tại, gia đình đang mở rộng chăn nuôi lợn theo hướng liên kết sản xuất với Quế Lâm, quy mô gần 20 con. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến trồng thêm ổi và cải tạo một số diện tích cam, bưởi đã già cỗi để trồng thử nghiệm vú sữa ruột đỏ với mong muốn nâng hiệu quả sản xuất trên diện tích đất hiện có".

Hàng trăm cây bưởi ở trang trại gia đình anh Nguyễn Văn Long đang vào vụ thu hoạch.

Thượng Sơn là địa bàn có diện tích đất đồi lớn ở xã Xuân Lộc, với hơn 400 ha, thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, trong thời gian dài, việc sản xuất trên vùng đồi còn manh mún, một phần diện tích chưa được sử dụng hiệu quả. Từ thực tế đó, những mô hình kinh tế tổng hợp như gia đình anh Bảo, anh Long cùng hàng chục hộ dân trong thôn đang cho thấy hướng đi phù hợp trong tổ chức sản xuất, góp phần tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ông Nguyễn Đình Huy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Xuân Lộc cho biết: “Để khai thác hiệu quả lợi thế đất vườn đồi, địa phương đang định hướng người dân lựa chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, có giá trị kinh tế và khả năng phát triển lâu dài. Trọng tâm là cây ăn quả có múi, rừng nguyên liệu, đồng thời từng bước đưa vào sản xuất một số loại cây lâm sản có giá trị kinh tế cao".

Cùng với định hướng phát triển kinh tế, xã đang tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ của các hộ dân đang sản xuất tại khu vực, qua đó, từng bước tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ quyền sử dụng đất, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho diện tích đang sử dụng. Đây là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng lâu dài.