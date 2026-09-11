Hồng vuông lên giá, nông dân Đồng Lộc tính chuyện làm lớn

Những lứa quả hồng vuông cuối vụ đang được bà Trần Thị Lương, thôn Tân Sơn, xã Đồng Lộc thu hái, lựa chọn để cung cấp ra thị trường.

Với hơn 50 gốc hồng có tuổi đời trên 10 năm, gia đình bà đã duy trì canh tác ổn định và từng bước hướng tới sản xuất theo quy trình hữu cơ. Năm nay, sản lượng không cao, nhưng bù lại, quả to, đồng đều, mã đẹp nên giá bán cũng cao hơn những năm trước. Nếu như các vụ trước, hồng vuông có giá khoảng 15.000 - 20.000 đồng/kg thì năm nay dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Vườn hồng vuông của gia đình bà Trần Thị Lương bước vào thu hoạch cuối vụ.

Bà Trần Thị Lương chia sẻ: “Cây hồng vuông khá phù hợp với điều kiện đất đai ở đây, chăm sóc cũng không quá khó. Những năm gần đây, gia đình tôi chú trọng chăm cây theo hướng an toàn, ưu tiên sử dụng các loại phân bón hữu cơ. Làm theo hướng này tuy có phần công phu hơn nhưng cây phát triển tốt, quả đẹp, chất lượng đảm bảo, người tiêu dùng cũng yên tâm hơn".

Cũng tại thôn Tân Sơn, những ngày này, gia đình ông Nguyễn Bá Tùng đang tập trung thu hoạch quả hồng vuông. Hơn 40 cây hồng được gia đình ông chăm sóc qua nhiều năm, phát triển khá ổn định trên diện tích đất vườn đồi. Năm nay, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, sản lượng hồng giảm so với những vụ trước, song chất lượng quả vẫn được đảm bảo. Theo ông Tùng, đây là giống cây phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, ít sâu bệnh, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc nên có thể tận dụng những diện tích đất vườn đồi để phát triển. Bên cạnh đó, hồng vuông được thị trường ưa chuộng, quả thu hoạch đến đâu, thương lái thu mua đến đó, tạo đầu ra ổn định và thêm động lực để người dân duy trì, mở rộng diện tích trồng.

﻿ ﻿ Ông Nguyễn Bá Tùng mong muốn mở rộng diện tích trồng hồng vuông để nâng cao thu nhập.

Ông Nguyễn Bá Tùng (xã Đồng Lộc) chia sẻ: “Từ hiệu quả của cây hồng vuông trong những năm qua, chúng tôi mong muốn được tiếp cận thêm các nguồn hỗ trợ về giống và khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật chăm sóc theo hướng an toàn, hữu cơ.

Nếu được hỗ trợ phù hợp, gia đình sẽ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng quả, mở rộng thêm diện tích, góp phần duy trì và phát huy hiệu quả cây hồng vuông trên vùng đất vườn đồi”.

Hồng vuông ở xã Đồng Lộc quả to, đồng đều, mẫu mã đẹp.

Không chỉ mang lại nguồn thu cho từng hộ gia đình, cây hồng vuông đang dần hình thành vùng sản xuất tập trung ở xã Đồng Lộc. Toàn xã hiện có hơn 5 ha trồng hồng vuông với hơn 60 hộ tham gia, trong đó có 8 mô hình quy mô từ 40 cây trở lên. Qua nhiều năm canh tác, cây hồng ngày càng cho thấy sự phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, sinh trưởng khá tốt và mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho người dân. Đặc biệt, những diện tích đất vườn đồi trước đây chủ yếu được sử dụng để trồng các loại cây truyền thống đang từng bước được khai thác hiệu quả hơn khi người dân đưa cây hồng vuông vào sản xuất.

Cùng với việc duy trì diện tích hiện có, các hộ trồng hồng cũng chú trọng hơn đến chất lượng và phương thức chăm sóc. Nhiều gia đình đã từng bước thay đổi thói quen canh tác, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, hướng đến quy trình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị quả hồng mà còn tạo tiền đề để xã Đồng Lộc xây dựng vùng trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; qua đó, từng bước hình thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Trần Đình Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Lộc cho biết: “Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong phát triển cây hồng vuông; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối tiêu thụ, từng bước đưa hồng vuông trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương”.